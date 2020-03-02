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Спикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске

17:15 02.03.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Валерий Бадьин уверен, что митингующие не выражают общественное мнение. Их фамилии мелькают в списках протестующих на протяжении пяти лет. Теперь — против исправительного центра.

Спикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске
Владимир Захаров и Валерий Бадьин уверили, что власть в Бердске прозрачна для всех бердчан
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Спикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске

Спикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в БердскеГолосование по созданию исправительного центра ГУФСИН проведет власть БердскаЕщё 23 новости

Не выражают общественное мнение участники митингов в Бердске. Об этом 2 марта на пресс-подходе по вопросу размещения на территории города исправительного центра заявили вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин.

Встал вопрос о возможном проведения митинга против открытия исправительного центра в городе. Владимир Захаров высказал свое мнение:

— Все процессы очень сильно организованы. Если говорить о бердчанах, заинтересованных не в решении вопроса, а в каких-то других моментах, которые не связаны с тем позитивом, с которым работает в связке администрация города и совет депутатов, фракции и так далее, смотря какую цель здесь преследовать. Если цель — не мусорить, то цель — просто не мусорить. Если цель бороться за чистоту, то цель — бороться за чистоту. Если цель борьба — это один момент, а если цель решить вопросы, то мы готовы встретиться со всеми заинтересованными лицами для того, чтобы услышать их мнение по этому вопросу. Надо разделять интересы бердчан и интересы этих людей, которые, возможно будут эти процессы запускать: финансово, организационно и так далее. Ничего не бывает просто так. Позиция администрации и совета депутатов — идти по пути полноценного обсуждения этого вопроса, высказывания всех мнений по этому вопросу, поэтому и создается рабочая группа, чтобы принять взвешенное решение бердчан. Исполнительная и законодательная власть в Бердске абсолютно открыта для любого человека, — подчеркнул Захаров.

Власть Бердска открыта для бердчан
Автор видео Галина Панчева

Митинг 21 февраля, который никем не был санкционирован, прошел, добавил Валерий Бадьин.

— Видели заявления. Меня, например, настораживает. Есть же у нас положение, кто может подать заявку о митинге. Почему там, фамилии не буду указывать, хотя у меня порядка 10 заявлений, указ — обращайтесь к своему депутату, чтобы он организовывал митинг. Это где прописано, в каком законе? Почему люди, которые хотят, они стоят в стороне? Напиши заявку, тебе также ответят — какие проблемы. Уже первый маленьких нюансик. А если посмотреть фамилии людей с предыдущих «мероприятий», я бы их так назвал, в пределах 3-5 лет, выстраивается какая-то картина. Одиночные пикеты — очень сомнительные личности там участвуют. Они не являются людьми, выражающими общественное мнение, с моей стороны — это случайные личности. Не надо на этот путь скатываться, это самое легкое. Если ты выражаешь мнение, иди до конца — тебя никто не убьет и не расстреляет. Но вот такие пути — они некорректны. И на это как раз никто не обращает внимания. А стоило бы обратить, — акцентировал Бадьин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных.

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Напомним, бердчане в штыки восприняли информацию о размещении на территории бригады спецназа исправительного центра ГУФСИН. Они были готовы проводить митинги и вставать в пикеты.

Владимир Захаров и Валерий Бадьин 2 марта встретились с журналистами, чтобы обсудить данный вопрос. Они заявили, что направят в ГУФСИН запрос, чтобы получить ответы по техусловиям для открытия исправительного центра. После того, как ответы будут озвучены, будет создана рабочая группа, куда войдут и общественники, которая и станет защищать интересы бердчан. Возможно, что для изучение мнения большинства горожан, будет проведено голосование по поводу размещения на территории Бердска исправительного центра.

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