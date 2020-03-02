Отравился 21 ребенок на праздновании Масленицы в Краснодаре. Возможно блинами

Кишечную инфекцию подхватили дети от 7 до 16 лет

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информирует, что 01.03.2020 в медицинские учреждения города Краснодара за медицинской помощью обратились жители микрорайона «Губернский» с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. В инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок. Все заболевшие участвовали в праздновании Масленицы в микрорайоне «Губернский».

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю немедленно организовано проведение эпидемиологического расследования и комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинское наблюдение за контактными, отобраны пробы внешней среды (вода, пробы пищи, смывы с объектов внешней среды), обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвующие в приготовлении блюд для мероприятия. Результаты лабораторных исследований в работе.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Источник: Роспотребнадзор Краснодарского края