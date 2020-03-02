02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

$30 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года

17:00 02.03.2020 Фото: rus.postimees.ee
0

В список «обедневших» попали 24 миллиардера из России.

$30 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года
Миллиардеры стремительно беднеют

В общей сложности состояние самых богатых россиян с начала 2020 года сократилось на 29,54 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается с учетом стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в исследование вошли 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года снизилось на 86,6 миллиона долларов — до 28 миллиардов. Таким образом, он остается самым богатым гражданином России в списке BBI. Второе место сохранил глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов: с начала года он потерял 2,6 миллиарда долларов (общее состояние теперь равняется 19,7 миллиарда).

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин переместился на третью строчку с четвертой: минус 2,19 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Четвертое место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 6,39 миллиарда долларов — до 18,2 миллиарда. На пятом месте — главный владелец «Северстали» Алексей Мордашов (минус 2,82 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда).

На шестое с восьмого места переместился Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»): его состояние уменьшилось на 913 миллионов долларов, до 15,7 миллиарда. На седьмой позиции рейтинга — Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,5 миллиарда долларов, снизившись на 822 миллиона. Восьмым стал основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, он потерял 274 миллиона долларов, капитал сократился до 14,5 миллиарда.
Девятое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко: минус 2,23 миллиарда, до 13,2 миллиарда долларов. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», который в январе был на шестом месте, по итогам февраля опустился на десятое место. За первые два месяца года он потерял сразу 5,29 миллиарда долларов, общее состояние составило 12,9 миллиарда долларов.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жаль миллиардеров?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе поставил штамп о разводе в паспорт? Штрафа не будет, но в очередной брак не вступишь
17:30 02-03-2020
Не поставил штамп о разводе в паспорт? Штрафа не будет, но в очередной брак не вступишь
БердскСпикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске
17:15 02-03-2020
Спикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске
Бьюти-блогер Андрей Петров в ужасной драке с соседом получил ссадину на руке и сорваный ноготь
17:11 02-03-2020
Бьюти-блогер Андрей Петров в ужасной драке с соседом получил ссадину на руке и сорваный ноготь
$30 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года
17:00 02-03-2020
$30 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года
Отравился 21 ребенок на праздновании Масленицы в Краснодаре. Возможно блинами
16:45 02-03-2020
Отравился 21 ребенок на праздновании Масленицы в Краснодаре. Возможно блинами
Работа в Бердске 2
16:37 02-03-2020
Работа в Бердске
Коронавирус нашли у летевшего через Москву в Пекин пассажира
16:30 02-03-2020
Коронавирус нашли у летевшего через Москву в Пекин пассажира
Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан-Удэ
16:15 02-03-2020
Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан-Удэ
Путин: Никому не придет в голову воевать с Россией
16:00 02-03-2020
Путин: Никому не придет в голову воевать с Россией
Великий пост 2020: Что кушать и кому лучше воздержаться от поста 1
15:59 02-03-2020
Великий пост 2020: Что кушать и кому лучше воздержаться от поста