«Упал» планер на улицу Ключевую в Бердске. Прокуратура начала проверку

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном приземлении в частном секторе Бердска воздушного судна, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
«Новосибирская транспортная прокуратура изучает фотоснимок, размещенный в интернете, на котором, предположительно, планер», — сказала Горбунова.
Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой планер лежит в сугробе на открытой площадке у частных домов. Автор публикации утверждает, что планер «упал» на улице Ключевой в Бердске.
Источник: Интерфакс Сибирь