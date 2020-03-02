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«Упал» планер на улицу Ключевую в Бердске. Прокуратура начала проверку

17:45 02.03.2020 Фото: ЧП Новосибирск
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В соцсетях появилась фотография, автор которой утверждает, что зафиксировал падение воздушного судна.

Упал планер на улицу Ключевую в Бердске. Прокуратура начала проверку
Планер якобы упал в сугроб

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет информацию о возможном приземлении в частном секторе Бердска воздушного судна, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

«Новосибирская транспортная прокуратура изучает фотоснимок, размещенный в интернете, на котором, предположительно, планер», — сказала Горбунова.

Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой планер лежит в сугробе на открытой площадке у частных домов. Автор публикации утверждает, что планер «упал» на улице Ключевой в Бердске.

Источник: Интерфакс Сибирь

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