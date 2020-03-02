Сносить старый вокзал в Бердске не станут РЖД: здание отремонтируют и сохранят прежний облик

107-летняя постройка не соответствует требованиям по снеговой нагрузке, пожарным и антисейсмическим требованиям. Сейчас идут работы по пескоструйной очистке кирпичных стен.

Старый вокзал в Бердске начали ремонтировать

Здание старого железнодорожного вокзала в Бердске сносить не будут. Это официально подтвердили в РЖД в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 марта.

— Здание железнодорожного вокзала на станции Бердск является частью будущего вокзального комплекса, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров», и не планируется к сносу, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Более того, во время реконструкции сохранят его прежний вид. Железнодорожный вокзал в Бердске был построен, по данным ЗСЖД, в 1914 году (в Бердском историко=-художественном музее есть сведения о строительстве вокзала в 9 км от села Бердского в 1913 году итальянским архитектором Маракони). С тех пор его дважды капитально ремонтировали – в 1963 и 2004 годах.

— Последнее обследование выявило, что здание не соответствует современным требованиям норм по учету нагрузок от снега, теплотехническим свойствам ограждающих конструкций, противопожарному исполнению и антисейсмическим требованиям. При реконструкции здания вокзала будет сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, деревянные кронштейны. Также специалисты сохранят памятный геодезический знак времен строительства вокзала, — заверили железнодорожники.

По их сведениям, сейчас ведутся работы по пескоструйной очистке кирпичных стен. В дальнейшем в рамках реконструкции здания вокзала будут проведены работы по обновлению кровли и чердачного перекрытия в целях сохранения внешнего облика строения. Здание существующего вокзала будет использоваться в качестве служебно-технического блока.

Бердские общественники начали беспокоиться еще три года назад, когда РЖД презентовали проект нового вокзального комплекса. Бердчане боялись потерять городскую достопримечательность. Активист Владимир Сорокин называет старый вокзал единственным в Бердске символом Победы. Кроме мемориала Славы, считает он, есть заброшенные окопы в лесу на месте формирования Сибирских дивизий. Аллею, по которой во время войны шли маршевые роты, уничтожили.

— У нас остался только вокзал, переживший две войны — Первую и Вторую мировые. Отсюда уезжали на фронт солдаты, сюда они возвращались с победой. Там же, по воспоминаниям ветеранов, они обогревались, когда тренировались в запасных полках. В департаменте культуры мне неофициально сказали, что не знают, что происходит за строительным забором, — заявлял «Курьер. Среда. Бердск» активист.

Но в феврале 2020 года тема старого вокзала снова встала в повестку. Когда в здании вынесли окна и двери, опустошили внутри, Сорокин предположил, что вокзал все-таки разрушают. Судя по ответам из РЖД, опасения оказались напрасными.

Каким будет новый вокзал

На первом этапе работ по проекту «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров» предусмотрено увеличение площадей вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала.

— Такой подход позволит обеспечить предоставление качественных услуг, выполнение требований транспортной безопасности, доступ для маломобильных граждан, благоустройство прилегающей территории и перрона, а также создание инфраструктуры для пассажиров автомобильного транспорта, — отметили в РЖД.

Единовременная вместимость нового бердского вокзала по завершении первого этапа реконструкции составит 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного и 50 пассажиров дальнего следования.

В новом терминале площадью 1562,8 кв. метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, а также коммерческие площади. Центральным коммуникационным ядром терминала станет объединенный пассажирский зал.

-В вокзальном комплексе будут созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров: оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть предусмотрены пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения – направляющие и предупреждающие тактильные полосы контрастных цветов на территории комплекса и вдоль посадочных платформ, — подчеркнули в пресс-службе ЗСЖД, отметив, что «все работы осуществляются в соответствии с графиком» без отставания от плана.

В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город надеется, что привокзальная площадь может стать перехватывающей парковкой для тех пассажиров, которые пересядут с автомобилей на электрички. А расширение федеральной трассы в районе вокзала позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки. Но это произойдет, судя по ответу железнодорожников, без их участия.

По словам Владимира Сорокина, старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый вокзальный комплекс проектировщики презентовали летом 2017 года. И уже тогда говорили о сохранении старого бердского вокзала.