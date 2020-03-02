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75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно

20:30 02.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно
Фронтовику на войне снится дом
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно

75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше коленаЕщё 5 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

3/III-42 г.
Здравствуй, дорогая и милая моя женка Шура. Я посылаю тебе свой сердечный привет и желаю всего хорошего в твоей жизни. Милым деточкам Зое и Володе от меня привет. Шура, детей не обижай и не ругай их, относись к ним спокойнее, и они будут спокойнее. Шура, конечно сама знаешь и понимаешь — говорить много не приходиться об этом. Шура, очень и очень я радуюсь, что от Вас я в госпитале получил письмо 28/II, писаное Вами от 13/II, за которое благодарю. Спасибо тебе, Шура, за хорошее пожелание, чтобы я скорее вылечился. Да Шура, моя нога уже вылечилась. Сам очень удивляюсь: с такой же раной бойцы по третьему месяцу лечатся, а у меня за месяц с лишним дней рана залечилась, затянуло кожей. Корку с раны сорвали, думали что загноение, как у других, загноились ноги. Сейчас сухую наклейку делают, она лучше не спадывает.

Шура, я бы очень хотел Вас всех повидать, но пока нельзя. Жду выписки из госпиталя в оздоровительный батальон. Там пробудем примерно от 5 до 20 дней, а там на фронт — с немецкими варварами сражаться, на защиту своей родины, пока не прошла зима, выгнать мерзавцев с нашей земли.

Шура, если третий раз ранят, то прямиком поеду раненный в свой райвоенкомат, только тогда можете увидеть меня и я Вас в близ находящимся госпитале. Сейчас бы мог при этом ранении, но ранение было тяжелое и боялся того, чтоб не получилось загноения раны и чтоб не остался без ноги, а сейчас, если третье ранение получу, то ни с чем не посчитаюсь, приеду лечиться домой.

Шура, я видел сон, я будто у тещи и тебя видел очень ясно днем после получения Вашего письма, я очень был рад и смеялся и также Вы улыбались со смехом, а детки наши бегали, веселились, а теща собирала готовила обед на стол, мне было очень весело, а когда проснулся, Вас уже нет. Милая Шура и деточки мои, мыслю я, что увидимся. Если бы я был один и не было бы Вас у меня, я бы свою голову не берег, был бы героем или был убит давно, хотя два ранения имею.
Жена Шура, на это письмо не отвечай, жди новый адрес. Шлю одну карточку Вам.
Ваш муж Федя.

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