Поддельные подписи Родченкова предоставил МОК в суд по допингу российских биатлонистов

Если обвинение развалится, это может повлечь за собой дискредитацию всего списка Макларена и переписки Родченкова. Чего, наверное, хотели бы все российские спортсмены.

МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

2 марта в Цюрихе началось заседание Спортивного арбитражного суда по делу трех российских биатлонисток: Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. МОК аннулировал их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. На расстановку сил в медальном зачете дело тоже может повлиять, но на первое место нас не вернет (если считать отобранную победу в мужской эстафете).

На кону — два серебра нашей женской эстафетной сборной и Вилухиной в спринте. Но дело, тем не менее, прецедентное — обвинительный приговор может развязать руки IBU в дальнейших разбирательствах с российским биатлоном. Согласно неофициальным источникам, в списках Родченкова-Макларена были 28 российских биатлонистов. Наказаны лишь несколько. Нынешние власти IBU к России, мягко говоря, неблагосклонны. Значит, вполне возможно продолжение. Не говоря уже о том, что три кейса обязательно припомнят при новом рассмотрении статуса Союза биатлонистов России. А он пока остается неполным.

Как проходил процесс?



Слушания начнутся только сейчас, хотя апелляцию в CAS россиянки подали два года назад. Дело затягивалось, что тоже может свидетельствовать о слабости обвинений. Кроме того, судьи учитывали, что все трое россиянок уже завершили карьеры, а значит вердикт суда не влияет на их текущие выступления. МОК аннулировал результаты Зайцевой, Вилухиной и Романовой в ноябре 2017 года. Тогда россиянки говорили, что единственным аргументом противной стороны был некий «Дюшес-лист» Григория Родченкова, где они все фигурировали. Фактического рассмотрения дела в МОК не было — дали только произнести заключительную речь, которая уже не могла на что-то повлиять.

Прения в CAS — другое дело. Россиянки требовали открытого слушания, как в случае с китайским пловцом Сунь Яном. Тогда бы видео транслировалось в интернете и могло бы стать настоящим хитом. Но тут очень вовремя для МОК к Швейцарии вплотную подошла эпидемия коронавируса — и заседания объявили закрытыми. Но не факт, что это плохо — для Сунь Яна открытый процесс обернулся восьмилетней дисквалификацией.

Поддельные подписи

Сегодня адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил во время слушаний, что представленные МОК подписи Родченкова являются фальшивкой. Как сообщил «Спорт-Экспресс», у стороны биатлонисток есть заключения российских и британских экспертов. Кроме того, большинство обвинений Международного олимпийского комитета были сняты на досудебной стадии.

Но с доказательствами подлинности подписей Родченкова явно будут сложности. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории давно находится под крылом программы защиты свидетелей США. Он тщательно скрывает свое нынешнее местонахождения и не показывается на публике без грима. Ходят слухи, что Родченков перенес пластическую операцию по изменению внешности. А, согласно одной из версий, ученый давно отошел от дела, а вместо него говорят адвокаты и актеры. В последнюю теорию вполне укладывается и версия о поддельной подписи.

Россиянки требуют оправдания и компенсации ущерба в десятикратном размере. Ранее CAS принимал решения в пользу России, несколько олимпийских чемпионов Сочи удалось отстоять. Что решит коллегия из трех судей, выбранных двумя сторонами и самим судом, станет известно совсем скоро. Однако в этот раз кажется, медийно российская сторона выглядит предпочтительнее. Даже уважаемый в мире тренер Вольфганг Пихлер явился на процесс и свидетельствует в пользу снятия с россиянок всех обвинений. Хотелось бы, чтобы и другая сторона представила хотя бы одного живого свидетеля — но даже достоверной информации о том, жив Родченков или нет, в данный момент не существует.

Если обвинение развалится, это может повлечь за собой дискредитацию всего списка Макларена и переписки Родченкова. Чего, наверное, хотели бы все российские спортсмены.