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Шить марлевые повязки ради экономии на медицинских масках призывает мэрия Новосибирска

18:34 02.03.2020 Фото: Анастасии Солодковой
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Чиновники аргументируют тем, что купленную маску разрешается носить не более двух часов, а сшитую своими руками можно постирать, погладить и снова надеть.

Шить марлевые повязки ради экономии на медицинских масках призывает мэрия Новосибирска
В аптеках Бердска нет дефицита медицинских масок

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска призывает горожан соблюдать меры гигиенической профилактики в период активной циркуляции возбудителей гриппа и коронавирусной инфекции, сообщает пресс-центр мэрии сегодня, 2 марта.

«Помимо масок заводского производства можно использовать марлевую маску, сшитую своими руками», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в регионе отмечается превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для тех, кто вынужден, исходя из характера своей работы, общаться с большим количеством людей (продавцы в магазинах, аптеках, библиотекари, медицинские работники, кондукторы, и т.д.), введен масочный режим.

«Повязку, купленную в аптеке, можно носить не более двух часов и нельзя использовать повторно, повязка из марли прослужит гораздо дольше: носить ее можно три часа, стирать и использовать повторно», — отмечается в сообщении.

«Сэкономить на масках без вреда для здоровья — в сезон ОРВИ шьем повязки самостоятельно», — призывают в мэрии.

Также в сообщении приводится инструкция по изготовлению повязок из марли или бинта, ссылаясь на памятку Роспотребнадзора.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сейчас в бердских аптеках нет дефицита медицинских масок. Их средняя стоимость составляет 7-10 рублей.

Как сделать ватно-марлевую повязку?

Она состоит из медицинской марли, сложенной в четыре слоя. Между слоями марли нужно проложить вату, но тогда маску нельзя будет постирать. Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла дыхание. Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки. Длина марли отмеряется таким образом, чтобы повязки хватило на обхват головы и еще на завязывание концов повязки.

Размеры по вертикали должны быть такими, чтобы повязка закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямоугольника должны доходить почти до ушей, а нижняя часть — закрывать подбородок. Две верхние завязки должны проходить над ушами и завязываться на затылке. Две нижние повязки должны проходить под ушами и завязываться также на затылке. Менять медицинскую ватно-марлевую повязку необходимо каждые три-четыре часа.

Как сшить повязку из бинта?

Понадобится бинт шириной 14 сантиметров (7м х 14см). Необходимо развернуть бинт, отмерить нужный размер (зависит от размеров головы), сделать четыре слоя, отрезать.

Для завязок отрезаем 60 сантиметров бинта, разрезаем вдоль пополам. Сворачиваем обе бинтовые полоски в трубочку. И продеваем завязки сверху и снизу основной части практически готовой повязки. Ее можно и нужно стирать. Перед следующим применением обязательно прогладить утюгом.

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