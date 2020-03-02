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Гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией не может Россия

18:45 02.03.2020 Фото: Минобороны РФ
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Руководитель российского ЦПВС в Сирии Олег Журавлев отметил, что Дамаск был вынужден объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом.

Гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией не может Россия
Российские летчики находятся в Сирии с сентября 2015 года

Командование группировки войск РФ не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — отметил контр-адмирал.

Ранее источник в Минобороны Сирии сообщил, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались. По его словам, сирийскими средствами ПВО было уничтожено шесть ударных турецких беспилотников.

Журавлев также подчеркнул, что «информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности», передает ТАСС.

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