Отобрал под угрозой отвертки 30 тыс. рублей голубоглазый разбойник в офисе «Деньги сразу» в Бердске

Преступление совершено в офисе микрофинансовой организации на ул. Ленина. Полиция ищет грабителя невысокого роста, одетого во все черное. Он скрылся с деньгами в соседних дворах.

Разбойник похитил 30 тыс.рублей в микрофинансовой организации в Бердске

Вечером в понедельник, 2 марта, неизвестный напал на кассира одного из офисов микрофинансовых организаций в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в офисе компании «Деньги сразу», расположенном по адресу: ул. Ленина, 47.

По словам очевидцев, нападавший невысокого роста угрожал кассирше отверткой. И смог забрать 30 тыс. рублей. Неизвестный скрылся с деньгами в соседних дворах.

Полиция после сообщения о разбое немедленно приступила к розыску злоумышленника. Стражи порядка прочесывают все окрестные территории вплоть до вокзала, откуда мог уехать разбойник.

Потерпевшая женщина смогла назвать приметы нападавшего — рос 160-165 см, одет во все черное, капюшон куртки оторочен мехом. Из особых примет — голубые глаза.