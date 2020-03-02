Утонул в ванне 6-летний мальчик в семье опекунов в Череповце

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 2 марта.
Следственными органами СКР по факту гибели 6-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в Череповце 29 февраля 42-летняя опекун 6-летнего мальчика во время купания оставила его одного в ванне. Ребенок захлебнулся, скончавшись от механической асфиксии вследствие закрытия водой дыхательных путей.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Одновременно в связи с произошедшим следствием проводится проверка деятельности органов системы профилактики, включая органы опеки и попечительства.