Утонул в ванне 6-летний мальчик в семье опекунов в Череповце

Ребенок захлебнулся, скончавшись от механической асфиксии. 42-летняя опекунша оставила его одного во время купания. СК возбудил уголвное дело за причинение смерти по неосторожности.

СКР расследует происшествия с детьми

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 2 марта.

Следственными органами СКР по факту гибели 6-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в Череповце 29 февраля 42-летняя опекун 6-летнего мальчика во время купания оставила его одного в ванне. Ребенок захлебнулся, скончавшись от механической асфиксии вследствие закрытия водой дыхательных путей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Одновременно в связи с произошедшим следствием проводится проверка деятельности органов системы профилактики, включая органы опеки и попечительства.