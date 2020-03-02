«Пусть все ветераны перемрут»: Обвинил ЕР в использовании административного ресурса мэр Новосибирска

Либералы, по его словам, «развалив Советский Союз, ставят цель развалить Россию». На пленуме обкома КПРФ объявили о начале поиска кандидатов на выборы всех уровней и определилились, как голосовать по поправкам в Конституцию.

Анатолий Локоть: Партийная установка должна быть такая — нигде не дрогнуть!

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на VI Пленуме областной организации. Он рассказал об извечных оппонентах коммунистов, подготовке к выборам-2020 и партийной дисциплине.

Лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть заявил, что сегодня политическая обстановка меняется по всей стране и нельзя недооценивать либеральную составляющую. Именно эта часть политического спектра в 90-х взяла верх в государственной власти СССР, а затем и в Российской Федерации, «развалив и Советский Союз, и ставя цель развалить Россию».

– Это извечные наши оппоненты. Их лозунг все тот же: «Пусть ветераны перемрут, а мы подождем молодежь. Мы ее воспитаем по западным лекалам». Это угроза не только для нас в ходе выборов, это угроза стране. Над этим надо думать, когда мы строим кампанию, надо помнить, с кем мы имеем дело, — цитирует Локтя официальный сайт новосибирских коммунистов.

Традиционными соперниками Компартии остаются ЛДПР и «Справедливая Россия». По словам Анатолия Локтя, оппоненты сделают все, что возможно, чтобы отнять у КПРФ протестный электорат, а также опорочить советскую действительность и весь советский исторический период. На этой конъюнктуре они хотят выползти, подчеркнул первый секретарь.

– Традиционный метод «Единой России» — административный ресурс. Отсюда вся методология их кампании — создать себе начальные выгодные условия. Мы видим отмену партийных списков на выборах Совета депутатов города Новосибирска. Такие атаки нужно ожидать и в других муниципальных образованиях. Партийная установка должна быть такая — нигде не дрогнуть, удержать наши голоса и разъяснять избирателям, что мы здесь для того, чтобы отстаивать интересы людей. Компартия сегодня выражает интересы трудового народа. Те товарищи, которые ведутся и не выдерживают борьбы — по ним нужно принимать партийные решения. Это принципиальный вопрос.

В ходе выступление на VI Пленуме коммунисты озвучили ряд серьезных предложений по проведении выборной кампании-2020. Одно из них — обозначить союзников. Сегодня ряд политических движений заявляет о желании стать союзниками КПРФ в ходе избирательной кампании.

– На местных выборах в сельских муниципальных образованиях нам не везде хватает кандидатов. Прозвучало предложение обратиться к жителям Новосибирской области с вопросом: «Кто готов выдвигаться от КПРФ?». Решение будет за районной партийной организацией, но это предложение рассчитано на то, чтобы всколыхнуть народные массы и вновь возбудить интерес к нашей партии. Мы напрямую обращаемся за поддержкой ко всем жителям Новосибирской области: «Хотите бороться вместе с нами, быть рядом? Пожалуйста! Предлагайте свои кандидатуры, покажите себя в избирательной кампании, став депутатов — защищайте интересы народа!», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Также лидер новосибирских коммунистов напомнил, что сегодня по всей стране обсуждается изменение Конституции РФ. Партия сформулировала сегодня свое отношение к этим изменениям и выдвинула целый блок поправок:

– У нас должно быть единое мнение. Мы партия, а партия должна быть сильна своей дисциплиной. Задача фракции КПРФ в Госдуме — голосовать и биться за эти поправки, а наша задача здесь на местах работать с населением и разъяснять смысл поправок, предложенных КПРФ, уметь их защищать и отстаивать.