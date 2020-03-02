02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Установить оклады учителей и врачей не ниже двух минимальных размеров оплаты труда хочет КПРФ

20:45 02.03.2020 Фото: ГД
0

Законопроект на эту тему внесли в Госдуму, но с введением в 2021 году. Правительство, в свою очередь, законопроект не поддержало.

Установить оклады учителей и врачей не ниже двух минимальных размеров оплаты труда хочет КПРФ
КПРФ внесла в Госдуму законопроект — установить оклады учителей и врачей не ниже двух МРОТ

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить базовые оклады учителей и медиков не ниже двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил РИА Новости соавтор инициативы, депутат ГД Михаил Щапов.

«Проектом федерального закона предлагается ввести условие, при котором базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены организации образования и здравоохранения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам депутата Щапова, дополнительные расходы могут быть учтены в проекте закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. «Специально, чтобы учесть процедурные моменты, срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год», — отметил парламентарий.

Правительство, в свою очередь, законопроект не поддержало. В частности, отмечает кабмин, проектом не предусмотрено, каким образом будет регулироваться установление базовых ставок заработной платы в субъектах РФ, где не заключены региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

«Согласно части второй статьи 144 (Трудового) кодекса, право устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам предоставлено правительству Российской Федерации. Представляется необоснованным предлагаемое законопроектом выделение только двух категории работников (педагогических и медицинских) в рамках статьи 144 Кодекса, содержащем общие положения о системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений», — говорится в заключении кабмина на законопроект.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Учителяи врачи заслуживают преференций?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Установить оклады учителей и врачей не ниже двух минимальных размеров оплаты труда хочет КПРФ
20:45 02-03-2020
Установить оклады учителей и врачей не ниже двух минимальных размеров оплаты труда хочет КПРФ
Бердск75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно
20:30 02-03-2020
75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно
Бердск"Вещи вынесли, а идти некуда": Выселили на улицу 40 постояльцев приюта "Шанс" в Бердске 5
20:25 02-03-2020
"Пусть все ветераны перемрут": Обвинил ЕР в использовании административного ресурса мэр Новосибирска
20:15 02-03-2020
Подтвердился коронавирус у вернувшегося из Италии российского туриста из Подмосковья
20:00 02-03-2020
Подтвердился коронавирус у вернувшегося из Италии российского туриста из Подмосковья
БердскНе исправительная колония: осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка вице-мэр Бердска Носов 19
19:55 02-03-2020
Не исправительная колония: осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка вице-мэр Бердска Носов
Утонул в ванне 6-летний мальчик в семье опекунов в Череповце
19:45 02-03-2020
Утонул в ванне 6-летний мальчик в семье опекунов в Череповце
Поддельные подписи Родченкова предоставил МОК в суд по допингу российских биатлонистов
19:30 02-03-2020
Поддельные подписи Родченкова предоставил МОК в суд по допингу российских биатлонистов
БердскОтобрал под угрозой отвертки 30 тыс. рублей голубоглазый разбойник в офисе «Деньги сразу» в Бердске 1
19:15 02-03-2020
Отобрал под угрозой отвертки 30 тыс. рублей голубоглазый разбойник в офисе «Деньги сразу» в Бердске
Съел улики во время обыска чиновник в Иркутске. Следователи сняли на видео
19:00 02-03-2020
Съел улики во время обыска чиновник в Иркутске. Следователи сняли на видео