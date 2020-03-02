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Убил себя 13-летний самбист из-за компьютерной приставки в Подмосковье

21:00 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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Взрослые забрали у него игрушку, наказав таким образом за «двойки». Его мать была в роддоме, так как за два дня до трагедии родила еще одного сына. Отчиму пришлось выламывать дверь в комнату пасынка, но он уже был мертв.

Убил себя 13 летний самбист из за компьютерной приставки в Подмосковье
Подросток покончил жизнь самоубийством из-за запрета играть в компьютерные игры

В смерти юного самбиста разбираются подмосковные правоохранители. Мальчик совершил суицид после того, как бабушка забрала у него игровую приставку.

Трагический инцидент произошел 1 марта вечером. Мама 13-летнего мальчика в это время находилась в роддоме — в минувшую пятницу у женщины появился на свет малыш. Родительница решила посмотреть электронный дневник своего старшего сына и пришла в ужас — там были одни двойки. Она позвонила бабушке и попросила забрать у ребенка игровую компьютерную приставку. Пенсионерка выполнила просьбу дочери.

Тинейджер разозлился и забежал в свою комнату. Забил тревогу отчим пацана, который до этого мылся в ванной комнате. Он выломал двери и увидел в детской ужасную картину, после чего вызвал медиков и полицию, а сам пытался реанимировать пасынка. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть от асфиксии. По данному факту следователи подмосковного СКР проводят проверку.

Стражи порядка изъяли пояс от кимоно, сотовый телефон и ноутбук.

Мальчик воспитывался в полной семье. Родной отец давно развелся с матерью и его, как и старшую сестру, растил отчим. За день до трагедии подросток был несказанно рад рождению брата и находился в приподнятом настроении. Он рассказывал одноклассникам, какие он купит маме цветы после ее выписки из роддома. Мальчишка в школе звезд с неба не хватал. Учился практически на одни «тройки» и «двойки». Но его это не особо волновало. Почти все свое свободное время он отдавал тренировкам по самбо, передает МК.

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