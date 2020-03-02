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Уволили оскорблявшую школьницу сельскую учительницу в Башкирии

21:15 02.03.2020 Фото: Википедии
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На записи слышно, как женщина публично называет девочку алкоголичкой и предлагает всему классу повеситься. Инцидент произошел из-за того, что девочка не была готова к уроку.

Уволили оскорблявшую школьницу сельскую учительницу в Башкирии
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.

Ранее в соцсетях член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал звукозапись, где учитель башкирского языка и литературы школы села Мурсалимкино Салаватского района Зуляйха Саитгалина кричит, употребляя оскорбительные выражения. На записи слышно, как женщина называет девочку алкоголичкой и предлагает всему классу повеситься. Общественник сообщил, что запись сделана учениками.

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — кричит учитель.

«Инцидент в школе произошел в минувшую субботу. После этого случая отдел образования района провел совещание, по результатам учительница была уволена», — сообщили в райадминистрации.

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин также высказался относительно поведения школьной учительницы. Чиновник назвал манеру поведения педагога неподобающей и пообещал, что министерство образования организует проверку школы, где произошел инцидент.

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От редакции

У педагогов не выдерживают нервы?

Аноним, 02 марта 2020 21:57
НВР:
Похоже на абстинентный синдром у педагога.

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