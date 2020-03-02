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Путин почтил память 6-й роты псковской 76-й дивизии ВДВ, погибшей в Чечне 20 лет назад

21:30 02.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент осмотрел макет панорамы боя. Он представляет собой реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков в Аргунском ущелье. Тогда в бою погибло 84 десантника.

Путин почтил память 6 й роты псковской 76 й дивизии ВДВ, погибшей в Чечне 20 лет назад
Глава государства 1 марта принял участие в памятных мероприятиях в День памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Псковскую область. Глава государства 1 марта принял участие в памятных мероприятиях в День памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, геройски погибших двадцать лет назад в бою с бандформированиями в Аргунском ущелье.

Путин возложил цветы к памятному знаку «Купол» в поселке Череха. Глава государства посетил часовню Святого великомученика Георгия Победоносца и присутствовал на поминальной службе, а также осмотрел макет панорамы боя десантников. Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков, сообщает сайт Кремля.

Затем Президент встретился с родственниками погибших военнослужащих. Одна из участниц встречи вручила главе государства подготовленную Фондом памяти 6-й роты медаль, посвящённую 20-летию подвига десантников. «Вам спасибо за ваших ребят», – ответил Путин.

Кроме того, глава государства пообщался с юнармейцами, помогающими реализовать в Пскове проект «Дорога памяти», и ознакомился с работой специального пункта сбора информации об участниках Великой Отечественной войны.

Проект «Дорога памяти» реализует Министерство обороны с целью увековечить память всех советских солдат. По словам волонтёров, на данный момент загружено свыше 849 тысяч фотографий, при этом более 800 из них загружено в информационный пункт на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

В этот день в Пскове проходят памятные мероприятия в связи с 20-летием со дня трагедии в Аргунском ущелье, где 90 воинов-десантников вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков; в бою погибли 84 военнослужащих, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя России (21 – посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 – посмертно).

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