Двухлетних сыновей-близнецов мать резала ножом. Одного убила в Казани

После этого 33-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью. СК возбудил уголовное дело.

Один мальчик после ножевых ранений выжил. Его госпитализировали

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в региональном СКР.

1 марта 2020 года в квартире одного из домов по улице Чистопольской города Казани 33-летняя женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась свести счеты с жизнью. В результате полученных телесных повреждений один ребенок скончался на месте, второй госпитализирован.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч.3 ст.30 п «а,в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.