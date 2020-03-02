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Заказчика убийства Влада Листьева знает экс-глава следственной группы

22:00 02.03.2020 Фото: Википедии
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Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста 25 лет назад «нет загадок» относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.

Заказчика убийства Влада Листьева знает экс глава следственной группы
1 марта 1995 года убили Владислава Листьева. Это преступление до сих пор не раскрыто

Экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры РФ Петр Трибой заявил, что в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева «нет загадок» относительно заказчиков и исполнителей, при этом имена называть не стал.

«Я считаю, что загадок в этом деле для нас относительно участников и соучастников, лиц, участвовавших и соучаствовавших в этом преступлении, нет» — сказал Трибой в фильме Алексея Пивоварова «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?», опубликованном в Youtube-канале журналиста.

При этом он не стал называть имена ни заказчиков, ни исполнителей преступления.

На вопрос журналиста, кого же именно следствие считает заказчиком, Трибой заявил: «Я думаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать…», — но фразу не окончил.

25 лет назад, поздним вечером 1 марта 1995 года, Владислав Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Трибой занимался расследованием убийства в 1996-2000 годах.

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