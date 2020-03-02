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Поправки в Конституцию от Путина на 24 страницах поступили в Госдуму

21:50 02.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу, сообщил спикер нижней палаты парламента Володин.

Поправки в Конституцию от Путина на 24 страницах поступили в Госдуму
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны», — заявил Володин журналистам.

По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству, передает РИА новости.

«Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу», — добавил спикер ГД.

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От редакции

Знаете, что исправляют в Конституции?

Аноним, 02 марта 2020 22:40
не понял: то есть собирали митинги, кричали что все плохо, а на самом деле поправок на тот момент еще и не было даже никаких?

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