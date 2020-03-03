Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска

Территория бердской бригады спецназа ГРУ не рассматривается под «тюрьму». Но может согласиться содержать осужденных к принудительным работам коммерческое предприятие. Если никто не согласится, чиновники так и ответят ФСИН — возможности для открытия ИЦ нет.

В одной из казарм в бригаде спецназа в Бердске размещен архив ФНС Новосибирской области

В течение 30 дней бердская власть должна дать ответ управлению ФСИН по Новосибирской области о возможности открыть исправительный центр для отбывания наказания осужденных к принудительным работам на территории города. Об этом сегодня, 29 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал и. о. мэра Бердска Владимир Захаров. Напомним, что глава города Евгений Шестернин до 9 марта находится в очередном отпуске.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Попето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Попето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:



— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Ищем возможности для размещения ИЦ

Поэтому бердские власти сейчас приступят к поиску места под ИЦ, заявил и. о. главы Владимир Захаров. По его словам, подобные письма ФСИН направляет всем муниципалитетам, например, главы Сузунского и Черепановского районов тоже получили аналогичную просьбу. Не факт, что места под исправительный центр найдутся.

— Мы же люди государственные. Мы не можем сразу ответить отказом. Нужно ответственно подойти к этому делу. Для начала мы поговорим с общественностью, создадим рабочую группу, вопрос проработаем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Плюсом письма из ФСИН он назвал тот факт, что на базе бердской бригады спецназа ИЦ точно не будет — как заверили в ведомстве, эта территория не рассматривается.

— Но закон есть закон. Люди на последних годах заключения имеют права (заменить реальный срок в колонии принудительными работами — прим. ред.). В письме написано, что среди таких 185 бердчан, и вы подумайте, уважаемые горожане, а их-то куда. Всех в Искитим? Но и там могут не найти возможности разместить исправительный центр. А они быть должны, — пояснил Захаров.

Он подчеркнул, что администрация Бердска заняла твердую позицию, что на месте бригады ИЦ быть не может. Пока и. о. мэра не может назвать места, где может открыться исправительное учреждение.

— Надо смотреть. Если таких мест не найдем, так и ответим ФСИН. Но вопрос надо проработать, пообщаться с предпринимателями. Мы не можем просто отмахнуться: дескать, нет и — все. Аргументировать тем, что мы просто не хотим ИЦ в городе, невозможно и непозволительно. Встать в позу мы не имеем права. Может, какой-то завод скажет, что готов предоставить, к примеру, свободный корпус, поставить кровати. В течение 30 календарных дней мы обязаны дать ответ, — заявил Владимир Захаров.

По его оценке, говоря о том, что территории бригады спецназа не рассматривают в качестве места для осужденных, ФСИН имеет в виду весь бердский гарнизон — и вертолетный полк, и недостроенные дома Минобороны. Именно этого опасается депутат бердского горсовета Андрей Некрасов, подполковник запаса.

-Зайдут, например, на территорию вертолетного полка или отремонтируют недостроенные дома Минобороны. Поставят вышки, обнесут колючей проволокой и будут наши дети и внуки гулять вокруг, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» депутат Некрасов.

Он был инициатором того, чтобы на базе бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ открыли сибирский центр подготовки «Юнармии», а на территории 337-го вертолетного полка — кадетский корпус.

Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Поэтому в Бердске собирают подписи и устраивают пикеты против ИЦ.

Не хватает мест для осужденных

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.

— Указанные осужденные фактически не имеют возможности реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет, в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты, — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, исправительные центры в Калининском и Первомайском районах Новосибирска рассчитаны всего на 160 мест, а там содержится 309 человек, у том числе бердчане.

В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Исправительные центры, созданные не так давно для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. «Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем (2020) году — еще около 6 тысяч», — сообщил замглавы тюремного ведомства в интервью ТАСС.

Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. «Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ», — подчеркнул Валерий Балан. — В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров». По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.

справка

Согласно ч. 7.1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в виде принудительных работ исполняется исправительными центрами, расположенными, как правило, в пределах территории субъекта РФ, в котором осужденные проживали или были осуждены. В случае невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах они направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения.

Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест, администрация ИЦ привлекает осужденных к труду в организациях любой организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденных. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%. Если в приговоре размер удержаний из заработной платы осужденного при назначении ему принудительных работ не определен, данное наказание считается не назначенным.

Зарплата осужденных к принудительным работам зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям. В среднем осужденные зарабатывают ежемесячно около 14 тыс. рублей.