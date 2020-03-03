03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска

18:34 03.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Марины Волковой
109 24

Территория бердской бригады спецназа ГРУ не рассматривается под «тюрьму». Но может согласиться содержать осужденных к принудительным работам коммерческое предприятие. Если никто не согласится, чиновники так и ответят ФСИН — возможности для открытия ИЦ нет.

Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска
В одной из казарм в бригаде спецназа в Бердске размещен архив ФНС Новосибирской области
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска

Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти БердскаИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН «отменяется» в БердскеЕщё 29 новостей

В течение 30 дней бердская власть должна дать ответ управлению ФСИН по Новосибирской области о возможности открыть исправительный центр для отбывания наказания осужденных к принудительным работам на территории города. Об этом сегодня, 29 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал и. о. мэра Бердска Владимир Захаров. Напомним, что глава города Евгений Шестернин до 9 марта находится в очередном отпуске.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Попето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Попето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Ищем возможности для размещения ИЦ

Поэтому бердские власти сейчас приступят к поиску места под ИЦ, заявил и. о. главы Владимир Захаров. По его словам, подобные письма ФСИН направляет всем муниципалитетам, например, главы Сузунского и Черепановского районов тоже получили аналогичную просьбу. Не факт, что места под исправительный центр найдутся.

— Мы же люди государственные. Мы не можем сразу ответить отказом. Нужно ответственно подойти к этому делу. Для начала мы поговорим с общественностью, создадим рабочую группу, вопрос проработаем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Плюсом письма из ФСИН он назвал тот факт, что на базе бердской бригады спецназа ИЦ точно не будет — как заверили в ведомстве, эта территория не рассматривается.
— Но закон есть закон. Люди на последних годах заключения имеют права (заменить реальный срок в колонии принудительными работами — прим. ред.). В письме написано, что среди таких 185 бердчан, и вы подумайте, уважаемые горожане, а их-то куда. Всех в Искитим? Но и там могут не найти возможности разместить исправительный центр. А они быть должны, — пояснил Захаров.

Он подчеркнул, что администрация Бердска заняла твердую позицию, что на месте бригады ИЦ быть не может. Пока и. о. мэра не может назвать места, где может открыться исправительное учреждение.
— Надо смотреть. Если таких мест не найдем, так и ответим ФСИН. Но вопрос надо проработать, пообщаться с предпринимателями. Мы не можем просто отмахнуться: дескать, нет и — все. Аргументировать тем, что мы просто не хотим ИЦ в городе, невозможно и непозволительно. Встать в позу мы не имеем права. Может, какой-то завод скажет, что готов предоставить, к примеру, свободный корпус, поставить кровати. В течение 30 календарных дней мы обязаны дать ответ, — заявил Владимир Захаров.

По его оценке, говоря о том, что территории бригады спецназа не рассматривают в качестве места для осужденных, ФСИН имеет в виду весь бердский гарнизон — и вертолетный полк, и недостроенные дома Минобороны. Именно этого опасается депутат бердского горсовета Андрей Некрасов, подполковник запаса.

-Зайдут, например, на территорию вертолетного полка или отремонтируют недостроенные дома Минобороны. Поставят вышки, обнесут колючей проволокой и будут наши дети и внуки гулять вокруг, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» депутат Некрасов.
Он был инициатором того, чтобы на базе бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ открыли сибирский центр подготовки «Юнармии», а на территории 337-го вертолетного полка — кадетский корпус.

Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Поэтому в Бердске собирают подписи и устраивают пикеты против ИЦ.

Не хватает мест для осужденных

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.

— Указанные осужденные фактически не имеют возможности реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет, в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты, — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, исправительные центры в Калининском и Первомайском районах Новосибирска рассчитаны всего на 160 мест, а там содержится 309 человек, у том числе бердчане.

В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Исправительные центры, созданные не так давно для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. «Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем (2020) году — еще около 6 тысяч», — сообщил замглавы тюремного ведомства в интервью ТАСС.

Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. «Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ», — подчеркнул Валерий Балан. — В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров». По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.

справка

Согласно ч. 7.1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в виде принудительных работ исполняется исправительными центрами, расположенными, как правило, в пределах территории субъекта РФ, в котором осужденные проживали или были осуждены. В случае невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах они направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения.

Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест, администрация ИЦ привлекает осужденных к труду в организациях любой организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденных. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%. Если в приговоре размер удержаний из заработной платы осужденного при назначении ему принудительных работ не определен, данное наказание считается не назначенным.

Зарплата осужденных к принудительным работам зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям. В среднем осужденные зарабатывают ежемесячно около 14 тыс. рублей.

Мнение читателей
6
17
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где разместят исправительный центр ФСИН?

Крупные предприятия, 29 февраля 2020 11:50
Это не муниципальная собственность.У бердска земли нет .Рабочих мест нет.
Это планета железяка здесь ничего нет.Сибирский артек с академом два ноль с половиной.
Эканомика бердска не потянет обеспечение рабочими местами даже где то тысячи человек.
Открывать исправительные учереждения надо в новосибирске. На чекаловце.
Аноним, 01 марта 2020 15:19
в крайнем случае только в здании администрации. Если такое решение пройдет, администрация такая в городе не нужна. Не решит администрация весь город выйдет, с Бердском и бердчанами лучше не шутить. Может начаться такая заваруха, к стати и трасса недалеко.
Аноним, 01 марта 2020 16:30
в свое время бывший губернатор Толоконский потребовал от руководства города перспективную программу развития Бердска для создания рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы. Так наши "мыслители" предложили план по строительству в Бердске каких-то "грязных" цехов, и предприятий. Лично слышал Толоконского как он с возмущением отчитывал руководство города, что в Бердске надо развивать санаторно-курортную зону, места отдыха детей и взрослых, развивать научные центры в кооперации с Академгородком. В то время, для молодых ученых академа в Бердском санатории была выделена часть территории с корпусами куда их и заселяли. А что сейчас? Программу агломерации по которой хотели соединить в единый научный центр академ и Бердск переработали в программу "Бердск зона отчуждения", в кластер "Тюрьмы России". Шестернин вероятно согласился, потому что нигде по этой теме не выступает и не говорит своего однозначного решения, ему бердск...., скорей бы убежать в столицу. Шестернин обязан высказаться пао этому вопросу и подложить конец слухам, если это не правда, ну а если он уже дал согласие, то.........бердчане должны будут "высказать" свое мнение
Макс, 01 марта 2020 18:31
Видимо центр будет.
Аноним, 02 марта 2020 08:33
Смотрите и хорошенько думайте как Бердская общественная палата, в лице Щербеневой, засуетится.
Аноним, 02 марта 2020 12:12
Разместите в районе Зеленого острова или Борвихи, самое то место
Аноним, 29 февраля 2020 11:55
Значит слухи не зря были.Пусть в администрации и располагают
Ольга, 29 февраля 2020 12:01
Государственный человек Захаров, вы когда городом управляете, о ком думаете и заботитесь? Я, наивная, думала, что о жителях города. Вы решили озаботится и о 185 осужденных из Бердска? Может быть это и хорошо для самих осужденных и их родни. Но, вы понимаете, стоит только согласиться и запустить эту систему - потянутся все. И дело не ограничится 185 койками для бердских осужденных.
Что вы там все тайно решаете? Ау, депутаты. Вы для чего были избраны, может быть вспомните?
Аноним, 29 февраля 2020 20:24
Так Захаров, Ольга, как раз человек не госудаственный. Он представитель местного уровня власти - муниципалитета. Горожан, в своё время, лишили права самостоятельно выбирать главу местной власти. То, что мы имеем сегодня, всего лишь следствие этого преступного решения.
Про местных депутатов, и вовсе лучше промолчать. Сборище честолюбцев и карьеристов.
Ольга, 29 февраля 2020 21:37
Аноним, я не копалась в терминах, это Захаров так себя навеличивает: "Мы же люди государственные. Мы не можем сразу ответить отказом."
Аноним, 29 февраля 2020 22:05
Это, Ольга, всю жизнь характеризовалось пословицей "на воре и шапка горит". Т.е. Захаров даже не понимает чем он в настоящее время занимается, но очень хочет продвинуться в гос. структуры и построить карьеру.
Галина, 03 марта 2020 11:28
Захаров думает только о том как потом в мэры пробраться, для этого он сделает все. Так что если губернатору надо что бы в Бердске была колония, она будет. захаров найдет место.
Крупные предприятия, 29 февраля 2020 12:01
Падение пром производства до мелких предприятий и дробление собственнности привело к сокращению рабочих мест.Сокращение рабочих мест к повышению городского люмпена.Повышение количества люмпена
к повышению преступности.Повышение преступности к писульке от фисина с потрясанием кулачками.
Идите ка вы все к губернатору....Пусть он фисишникам раскажет про зоны роста в каномике куда можно
девать избыток рабочей силы .
Аноним, 29 февраля 2020 20:53
Ну, допустим, причины сокращения рабочих мест, как раз в обратном кроются - в монополизации экономики. Вместо сотни мелких магазинов, конкурирующих между собой, две - три крупных торговых сети, вместо десятков незавимых компаний предлагающих решения на рынке услуг, имеем гиганстких неповоротливых монстров, вроде Ростелекома, РАО ЕЭС и им подобных.
А так всё верно, куда ни плюнь, сплошные зоны роста "кономики".)))
а вы с раой, 29 февраля 2020 22:08
На чем хотите побадаться? Построить атомные станции?Плазменые?
Дизелюшки? ТЭЦ?
Аноним, 29 февраля 2020 22:29
Да вообще нет желания бодаться. Просто констатирую факты. Монополии убили местный бизнес, а вместе с ним и рабочие места. Печально это всё.
Понятно, 29 февраля 2020 22:46
Вот был случай.Галина Владимировна посадила питуньи на клумбе.
Пришли эфективные менеджеры и рукой рынка клумбу то и демонополизировали.
Анна, 29 февраля 2020 12:32
Проиграли в демократию в информационном поле и хватит, давно всё было решено. Кто ж теперь ваши квартиры покупать будет, что размахнули до Раздольного. Жалко наш городок, очень.
Аноним, 29 февраля 2020 20:59
Не всё потеряно, Анна. Уверен, дело дойдет до общегородских митингов. Уж слишком тема болезненная для города. А этого наши муниципалы боятся как огня. Да и Травников, почувствовав под собой качающееся кресло, найдёт способ заткнуть рот ГУФСИНу.
Аноним, 29 февраля 2020 23:29
Митинги? Правда? У нас за картонный стаканчик могут дать, как за убийство.
Путину писать надо.
Аноним, 01 марта 2020 00:14
Да представьте себе митинги. Но не против всего плохого, за всё хорошее, лишь бы попиариться. А против конкретных решений местных властей. И то, что Москва это поддержит, я не сомневаюсь. Им тоже плюсы в копилку доверия нужны. Власть местную конечно, после таких митингов, изнасилуют, в грубой форме. Но, такова се ля ви. Пусть шевелят булками прежде, чем Москва до них доберется.
аноним, 29 февраля 2020 12:56
Красиво получается ! Сначала эти 185 бердчан наделали всяких гадостей в городе, а теперь же горожане должны их устраивать!Осталось только цветы и оркестр организовать для встречи!
Анна, 29 февраля 2020 13:10
По всему выходит что центр все таки будет. Несчастные жители военного городка и южного,получить такой подарок под окнами. И так с туберкулезом не все благополучно в Бердске, а тут такое соседство. Думаю не сегодня, так завтра решение о размещении будет принято,сколько смогут конечно, столько и будут оттягивать время. Лет 5 или 6 назад власти города завалили мо исками за оплату комуналки на территории вч, вот видимо кто то из генералов решил поучить местные власти вежливости, бумеранг всегда возвращается.
Аноним, 29 февраля 2020 14:08
Так не военный городок и южный теперь пострадают.Убедительно попросят предоставить места на заводах(Бэмз,Химзавод),может и про помещения на Радиозаводе вспомнят.Вот и будем радоваться всем городом
Ольга, 29 февраля 2020 14:37
Боюсь, что получится так: местная власть отпишут письмом, что муниципальных объектов нет, частники отказали. ФСИН ответит, ну, на нет и суда нет. И разместят таки на территории военной части.
Аноним, 29 февраля 2020 21:23
Ольга, вот все судачат про бывшую территорию в/ч, а хоть кто-нибудь был там? Там здания полуразрушенные. Во многих стекла побиты и двери на растопашку. Есть лишь архив, куда Захаров приезжал, да здание штаба. Но там тоже всё не так радужно. Еще лет пять такой "заботы" со стороны МО, и всё это останется лишь снести. Местные власти, похоже, именно этого и ждут.
Ольга, 29 февраля 2020 21:44
Бердчанам не хочется иметь на своей территории тюрьмы в любом их виде. Хоть в военном городке, хоть где-либо ещё. Пусть снесут разрушенные здания, сохранят то, что памятно и строят объекты для горожан, а не преступников.
Аноним, 29 февраля 2020 22:48
Несомненно, Ольга, Вы правы. Получить ИЦ, хоть в военном городке, хоть где бы то нибыло ещё, жители города не захотят.
Говоря о полуразрушенной территории в/ч, я лишь хотел сказать, что в городе нет власти. Есть варяги. Михайлов, Шестернин, не знаю кого там дальше утвердят, им всем плевать на город. Они рассматривают его лишь как промежуточный этап своей политической карьры. И до тех пор, пока это будет продолжаться, порядка в городе нам не видать.
А плюс ко всему должна быть оменена подчиненность муниципальных властей областному руководству. Ну и самое главное. Должен быть изменен порядок формирования гос. бюджета. Это Федералы должны просить деньги на своё содержание, а муниципалитеты ещё могут и подумать, давать деньги или нет.
Фарид, 29 февраля 2020 13:25
Надо из администрации сделать под исправительных центр.
Аноним, 29 февраля 2020 13:34
На Чайке пусть размещают
роман, 29 февраля 2020 22:12
согласен.....что мэрия то не решает....а только жалуются, что зданий нету чтоли....лентяи....ждут когда губер их отругает и решение примит
Аноним, 29 февраля 2020 22:47
В землянках
Аноним, 29 февраля 2020 13:50
Вроде у мастерКа помещения освободились...место хорошее,почти центр,река близко,опять же...
Аноним, 29 февраля 2020 15:25
И тапочки шить есть кому научить, далеко ходить не надо
Аноним, 29 февраля 2020 13:59
Браво, ВЛАСТЬ! Что б тебе....
123, 29 февраля 2020 14:58
Эх захаров, раскажи лучше жителям, что как минимум 2 месяца территорию администрации очищают от снега отбывающие наказание. А то заливаешь, что надо подумать. За тебя и мэра уже подумали.
Аноним, 29 февраля 2020 23:14
Ха-ха! Не знал. То есть они уже на себе оценили прелести использования бесплатной рабсилы?
Аноним, 29 февраля 2020 15:32
Наворотил этот гастробайтер, то то все от него увольняются
Аноним, 29 февраля 2020 15:40
НВР:
Повесить лапшу на уши бердчан с первого раза не удалось, значит будет вторая попытка. Вариантов много, главное то, что задача поставлена. Можно разместить всех в одном в сарае, а потом сказать, что все там не поместились и перевести туда, куда планировали. Вариантов много и, по всей видимости, от Бердска с этой идеей фикс не отстанут. А почему их не поместить в один из бывших пионерских лагерей? Или поближе к милиции под надзор профессионалов? Жители их перевоспитывать не смогут. Они могут только бегать от них и то плохо.
Аноним, 29 февраля 2020 17:23
Просто, кто то решил, что Бердск подходящая клоака для подобных учреждений
Сибиряк, 29 февраля 2020 17:27
"— Мы же люди государственные. Мы не можем сразу ответить отказом. Нужно ответственно подойти к этому делу. Для начала мы поговорим с общественностью, создадим рабочую группу, вопрос проработаем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич".
Читайте, Владимир Николаевич, статью 12 Конституции Российской Федерации" "В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти."
Более того, Владимир Николаевич, Вы должны знать хорошо 131 Федеральный закон, его Статью 5, п.2. где сказано, что "Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий федеральными органами государственной власти в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами."
И последнее. Не нужно забывать, что "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ", а "Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций."
Задумайтесь все ветви бердской власти и не "буди лихо, пока оно тихо".
Аноним, 01 марта 2020 13:14
Кстати Путину эта статья очень не нравится. Считает, что необходимо "закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами" (с)

Короче чтобы Путин, как власть федеральная, допустим сказал "считаю разумным разместить тюрьмы в местах дислокации сокращённых бригад" и вся местная власть бы тут же приняла под козырёк: "так точно, Владимир Владимирович!"
Аноним, 29 февраля 2020 17:32
Они ведь не просто будут сидеть, а где то работать.
Свободно ходить по городу.
Аноним, 29 февраля 2020 18:53
Это значит, что город станет криминальным центром.
с улыбкой, 29 февраля 2020 19:21
Понятно кому в нашем городе понадобилась бесплатная рабсила....
Аноним, 29 февраля 2020 21:51
Так вот пусть он её и расселяет, желательно подальше от Бердска. Можно вдоль федералки, прям на территории знаменитого, разобраного по плитам, искитимского недостроя. Он ведь и там тоже почётный гражданин. Не так ли?)))
Аноним, 29 февраля 2020 22:29
Не будут они работать, будут просто приходит и бакланить а вот что украсть будут думать всегда. Это не те люди, которые из реабиталиционного центра, которые стали бомжами. По арестанским понятиям работают только козлы.
Так что от такой рабсилы будут одни проблемы тех кто их примет.
Аноним, 29 февраля 2020 23:38
Полчается нет смысла митинги перед администрацией организовывать? От этой администрации всё равно ничего не зависит. Достаточно, всего лишь, снести бульдозерами здание бывшего детского садика, где-то в районе Комсомольская - Ленина. Спасибо. Ваше заметка казалась самой практичной.
Аноним, 29 февраля 2020 23:41
* оказалась
Максим, 29 февраля 2020 21:50
Что такого та понять не могу. В новосибирске 2 центра, Ничего криминального нет, были бы опасны, давно б их изолировали, а так там положительно характеризующиеся содержатся. Пусть работают, пользу приносят, стремятся на удо итд итп...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
21:17 03-03-2020
Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
21:08 03-03-2020
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
19:30 03-03-2020
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
"Отрезателя голов" ищут на хорошую зарплату в Новосибирске 4
19:15 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота 1
19:00 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права? 19
18:45 03-03-2020
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке 1
18:45 03-03-2020
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке
Бердск75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
18:37 03-03-2020
75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
БердскАвтобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска 2
18:35 03-03-2020
Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска
БердскИскать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска 109
18:34 03-03-2020
Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска