Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска

В течение 30 дней бердская власть должна дать ответ управлению ФСИН по Новосибирской области о возможности открыть исправительный центр для отбывания наказания осужденных к принудительным работам на территории города. Об этом сегодня, 29 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал и. о. мэра Бердска Владимир Захаров. Напомним, что глава города Евгений Шестернин до 9 марта находится в очередном отпуске.
Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Попето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Попето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:
Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.
Ищем возможности для размещения ИЦ
Поэтому бердские власти сейчас приступят к поиску места под ИЦ, заявил и. о. главы Владимир Захаров. По его словам, подобные письма ФСИН направляет всем муниципалитетам, например, главы Сузунского и Черепановского районов тоже получили аналогичную просьбу. Не факт, что места под исправительный центр найдутся.
— Мы же люди государственные. Мы не можем сразу ответить отказом. Нужно ответственно подойти к этому делу. Для начала мы поговорим с общественностью, создадим рабочую группу, вопрос проработаем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.
Плюсом письма из ФСИН он назвал тот факт, что на базе бердской бригады спецназа ИЦ точно не будет — как заверили в ведомстве, эта территория не рассматривается.
— Но закон есть закон. Люди на последних годах заключения имеют права (заменить реальный срок в колонии принудительными работами — прим. ред.). В письме написано, что среди таких 185 бердчан, и вы подумайте, уважаемые горожане, а их-то куда. Всех в Искитим? Но и там могут не найти возможности разместить исправительный центр. А они быть должны, — пояснил Захаров.
Он подчеркнул, что администрация Бердска заняла твердую позицию, что на месте бригады ИЦ быть не может. Пока и. о. мэра не может назвать места, где может открыться исправительное учреждение.
— Надо смотреть. Если таких мест не найдем, так и ответим ФСИН. Но вопрос надо проработать, пообщаться с предпринимателями. Мы не можем просто отмахнуться: дескать, нет и — все. Аргументировать тем, что мы просто не хотим ИЦ в городе, невозможно и непозволительно. Встать в позу мы не имеем права. Может, какой-то завод скажет, что готов предоставить, к примеру, свободный корпус, поставить кровати. В течение 30 календарных дней мы обязаны дать ответ, — заявил Владимир Захаров.
По его оценке, говоря о том, что территории бригады спецназа не рассматривают в качестве места для осужденных, ФСИН имеет в виду весь бердский гарнизон — и вертолетный полк, и недостроенные дома Минобороны. Именно этого опасается депутат бердского горсовета Андрей Некрасов, подполковник запаса.
-Зайдут, например, на территорию вертолетного полка или отремонтируют недостроенные дома Минобороны. Поставят вышки, обнесут колючей проволокой и будут наши дети и внуки гулять вокруг, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» депутат Некрасов.
Он был инициатором того, чтобы на базе бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ открыли сибирский центр подготовки «Юнармии», а на территории 337-го вертолетного полка — кадетский корпус.
Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Поэтому в Бердске собирают подписи и устраивают пикеты против ИЦ.
Не хватает мест для осужденных
По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.
— Указанные осужденные фактически не имеют возможности реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет, в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты, — пояснили в ведомстве.
По информации ФСИН, исправительные центры в Калининском и Первомайском районах Новосибирска рассчитаны всего на 160 мест, а там содержится 309 человек, у том числе бердчане.
В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Исправительные центры, созданные не так давно для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. «Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем (2020) году — еще около 6 тысяч», — сообщил замглавы тюремного ведомства в интервью ТАСС.
Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. «Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ», — подчеркнул Валерий Балан. — В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров». По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.
справка
Согласно ч. 7.1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в виде принудительных работ исполняется исправительными центрами, расположенными, как правило, в пределах территории субъекта РФ, в котором осужденные проживали или были осуждены. В случае невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах они направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения.
Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест, администрация ИЦ привлекает осужденных к труду в организациях любой организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденных. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.
Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%. Если в приговоре размер удержаний из заработной платы осужденного при назначении ему принудительных работ не определен, данное наказание считается не назначенным.
Зарплата осужденных к принудительным работам зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям. В среднем осужденные зарабатывают ежемесячно около 14 тыс. рублей.
Это планета железяка здесь ничего нет.Сибирский артек с академом два ноль с половиной.
Эканомика бердска не потянет обеспечение рабочими местами даже где то тысячи человек.
Открывать исправительные учереждения надо в новосибирске. На чекаловце.
Что вы там все тайно решаете? Ау, депутаты. Вы для чего были избраны, может быть вспомните?
Про местных депутатов, и вовсе лучше промолчать. Сборище честолюбцев и карьеристов.
к повышению преступности.Повышение преступности к писульке от фисина с потрясанием кулачками.
Идите ка вы все к губернатору....Пусть он фисишникам раскажет про зоны роста в каномике куда можно
девать избыток рабочей силы .
А так всё верно, куда ни плюнь, сплошные зоны роста "кономики".)))
Дизелюшки? ТЭЦ?
Пришли эфективные менеджеры и рукой рынка клумбу то и демонополизировали.
Путину писать надо.
Говоря о полуразрушенной территории в/ч, я лишь хотел сказать, что в городе нет власти. Есть варяги. Михайлов, Шестернин, не знаю кого там дальше утвердят, им всем плевать на город. Они рассматривают его лишь как промежуточный этап своей политической карьры. И до тех пор, пока это будет продолжаться, порядка в городе нам не видать.
А плюс ко всему должна быть оменена подчиненность муниципальных властей областному руководству. Ну и самое главное. Должен быть изменен порядок формирования гос. бюджета. Это Федералы должны просить деньги на своё содержание, а муниципалитеты ещё могут и подумать, давать деньги или нет.
Повесить лапшу на уши бердчан с первого раза не удалось, значит будет вторая попытка. Вариантов много, главное то, что задача поставлена. Можно разместить всех в одном в сарае, а потом сказать, что все там не поместились и перевести туда, куда планировали. Вариантов много и, по всей видимости, от Бердска с этой идеей фикс не отстанут. А почему их не поместить в один из бывших пионерских лагерей? Или поближе к милиции под надзор профессионалов? Жители их перевоспитывать не смогут. Они могут только бегать от них и то плохо.
Читайте, Владимир Николаевич, статью 12 Конституции Российской Федерации" "В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти."
Более того, Владимир Николаевич, Вы должны знать хорошо 131 Федеральный закон, его Статью 5, п.2. где сказано, что "Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий федеральными органами государственной власти в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами."
И последнее. Не нужно забывать, что "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ", а "Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций."
Задумайтесь все ветви бердской власти и не "буди лихо, пока оно тихо".
Короче чтобы Путин, как власть федеральная, допустим сказал "считаю разумным разместить тюрьмы в местах дислокации сокращённых бригад" и вся местная власть бы тут же приняла под козырёк: "так точно, Владимир Владимирович!"
Свободно ходить по городу.
Так что от такой рабсилы будут одни проблемы тех кто их примет.