Как правильно выбрать букет и не разочаровать свою женщину на 8 марта?

Эксперты сходятся во мнении, что на 8 Марта женщинам лучше дарить сезонные цветы: ирисы, нарциссы, крокусы, ландыши, пионы, гиацинтыи ли тюльпаны. А вот розы можно подарить на другой праздник. Чтобы удивить любимую, не стоит дарить ей любимые цветы, это слишком предсказуемо.

Упаковка для цветов служит защитой от ветра, только и всего

Женщины очень любят получать в подарок цветы, особенно на такой праздник как 8 Марта. Перед сильным полом встаёт непростая задача в выборе букета для любимой. Хочется, чтобы цветы были свежие, красивые, радовали глаз и не завяли на следующий день. Флористы рекомендуют следовать несложным правилам при выборе весенних цветов для жены, мамы, бабушки или дочки.

Осмотреть внимательно цветок

При выборе цветов следует обратить внимание на их стебли. Они должны быть без порезов, надломов, любых повреждений, а также мясистые и плотные. Прямой стебель, свежие лепестки и листья позволят цветку дольше радовать глаз женщины.

Стоит убедиться, что на цветке нет насекомых и белого налёта. Не нужно стесняться, а смело осматривать букет. Вряд ли любимой женщине понравятся цветы с муравьями и тлёй.

Выбрать нераскрытые цветы

Букет должен выглядеть идеально – без признаков увядания, пятен, заломов, быть свежим. Если заметно, что нижние листья оборвали, это признак того, что цветы простояли в магазине уже долгое время и стали портиться.

Лучше выбирать нераспустившиеся бутоны цветов, хотя выглядят они не так шикарно, как полностью раскрытые. Но такие цветы простоят в вазе дольше. Важно обратить внимание на лепестки. Зачастую не очень честные продавцы цветов обрывают испорченные, увядшие лепестки, а оставшиеся выдают за нераскрывшиеся свежие бутоны. Листики свежего цветка, в частности, розы, плотно прилегают друг к другу, а бутон упругий и плотный.

Обратить внимание на длину стебля



Цветы с длинным стеблем лучше презентовать мужчине, а даме подарить небольшой нежный букет. Жёлтый, коричневатый или сероватый срез цветка говорит о том, что его давно срезали, причем цветок долго стоит в воде.

Какие цветы лучше дарить на 8 Марта

Эксперты сходятся во мнении, что на 8 Марта женщинам лучше дарить сезонные цветы: ирисы, нарциссы, крокусы, ландыши, пионы, гиацинтыи ли тюльпаны. А вот розы можно подарить на другой праздник. Чтобы удивить любимую, не стоит дарить ей любимые цветы, это слишком предсказуемо. На такой случай подойдёт букет или корзинка с несколькими видами цветов, или с первоцветами.

Женщинам с рыжими и каштановыми волосами подойдут цветы в фиолетовых и синих оттенках. Блондинкам – букет с цветами нежных пастельных или розовых тонов, а брюнеткам – роковые красные, бордовые, винные цвета.

Упаковка для цветов служит защитой от ветра, только и всего. И если женщина ставит букет в вазу, не снимая упаковки, это неверно, поэтому стоит ей об этом сказать. В любом случае букет на 8 Марта должен быть свежим, и тогда при регулярном уходе он будет еще долго радовать обладательницу цветов.

Источник: rsute.ru