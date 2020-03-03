Лунный календарь стрижек на март 2020 года

Если стричься во время растущей Луны, то волосы будут густыми, хорошо расти и наберут силу, ну а если во время её убывающей фазы – рост волос замедлится.

Если стричься во время растущей Луны, то волосы будут густыми



Для того, чтобы стрижка отразилась на жизни человека удачно, следует выполнить её по Оракулу – подождать, пока земной спутник будет находиться в одном из знаков стихии Земли. Если стричься во время растущей Луны, то волосы будут густыми, хорошо расти и наберут силу, ну а если во время её убывающей фазы – рост волос замедлится.

Рекомендации лунного календаря с 1 по 10 марта 2020 года



1 число марта – не стоит посещать парикмахера с целью укоротить свои волосы, поскольку подобная процедура привлечет в жизнь стригущегося ссоры и разлад, а также велика вероятность попасть под административные и юридические наказания.

2 число марта – в этот день «заглянуть» в парикмахерский салон будет хорошей идеей, так как стрижка положительно повлияет на течение жизни и привлечет богатство.

3 число марта – не нужно отправляться к цирюльнику, иначе стрижка может навлечь негатив на здоровье, например, простудные заболевания и различные инфекции.

4 число марта – можно и даже нужно пробежаться на прием к брадобрею, потому что стрижка принесёт удачу, а также улучшит функционирование органов чувств.

5 число марта — для того, чтобы помочь обострению своих чувств и стимулировать мозговую деятельность, нужно постричься именно в этот день.

6 число марта – неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами, потому как есть угроза навлечь на себя различные несчастья и даже опасность для жизни.

7 число марта – день вполне благоприятен для посещения салона красоты с целью укорачивания волос в любых формах.

8 число марта – стрижка сегодня способна улучшить благополучие

9 число марта – день совершенно не подходит для того, чтобы обратиться к цирюльнику. Дело в том, что именно сегодня процедура подстригания волос может привлечь болезни – проблемы с органами выделения, а также может коснуться и половых органов.

10 число марта – ни в коем случае нельзя идти стричься, поскольку это действие спровоцирует контакты с врагами (однозначно не позитивные), угрозы травм, опасности и несчастья.

Рекомендации лунного календаря с 10 по 20 марта 2020 года

11 день марта – следует избежать сегодня парикмахерских услуг для того, чтобы не навлечь на себя различного рода проблемы – конфликты со своей «второй половинкой», препятствия в финансовой сфере, а также приобретение плохой привычки, от которой избавиться будет очень трудно.

12 день марта – чтобы избежать потерь и краж, необходимо сегодня отказаться от стрижки волос.

13 день марта – в этот день идти к парикмахеру можно и нужно – любое укорачивание волос поспособствует укреплению здоровья.

14 день марта – стрижка в этот день негативно отразится в финансовой сфере, так как велика вероятность денежных потерь.

15 день марта – отличный день для похода к парикмахеру, так как стрижка поможет улучшить благосостояние, а также подарит свежесть лицу стригущегося.

16 день марта – для тех, кто собирается проводить в ближайшее время сделки с недвижимостью, приобрести автомобиль или яхту, нужно смело отправляться в салон красоты на стрижку. Именно такое действие может улучшить благополучие.

17 день марта – не надо сегодня делать какие-либо манипуляции с волосами, чтобы не провоцировать заболевания бронхов и легких.

18 день марта — стрижка волос может привести к ухудшению зрения, а также к болезням век и бровей.

19 день марта – сегодняшний поход к парикмахеру однозначно принесет счастье и удачу.

20 день марта — для привлечения в свою жизнь счастья и благополучия следует укоротить волосы минимум на 4 мм.

Советы лунного календаря с 20 по 31 марта 2020 года

21 день марта – по совету лунного календаря следует обязательно посетить парикмахера, чтобы добиться в недалеком будущем удачи и благосостояния.

22 день марта – положительный день для посещения салона красоты и проведения манипуляций с волосами.

23 день марта – во избежание проблем со здоровьем нужно отказаться от стрижки сегодня. Она способна привлечь заболевания почек и желудочно-кишечного тракта.

24 день марта – не нужно ходить сегодня в салон красоты и стричь волосы, поскольку такое действие может спровоцировать привлечение негатива в жизнь стригущегося.

25 день марта – стрижка сегодня противопоказана, потому что может отрицательно повлиять на продолжительность жизни.

26 день марта – не рекомендовано сегодня обращаться за услугами цирюльника, так как это может навлечь на стригущегося продолжительные ссоры, а также проблемы с документами.

27 день марта – сегодня стрижка несет с собой проблемы с деньгами, а также крупные потери.

28 день марта – любые манипуляции с волосами спровоцируют проблемы со здоровьем – это могут быть нервные срывы, апатичный настрой, а также заболевания горла.

29 день марта – благоприятно стричься в этот день, поскольку укорачивание волос положительно влияет на благосостояние человека.

30 день марта – не нужно стремиться укоротить волосы сегодня, поскольку таким образом укорачивается и здоровье человека.

31 день марта – день рекомендован для стрижки волос только тем, кто хочет принять участие в конфликтах и иметь юридические проблемы.

Источник: rsute.ru