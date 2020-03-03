03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Лунный календарь стрижек на март 2020 года

16:34 03.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Если стричься во время растущей Луны, то волосы будут густыми, хорошо расти и наберут силу, ну а если во время её убывающей фазы – рост волос замедлится.

Лунный календарь стрижек на март 2020 года
Если стричься во время растущей Луны, то волосы будут густыми


Для того, чтобы стрижка отразилась на жизни человека удачно, следует выполнить её по Оракулу – подождать, пока земной спутник будет находиться в одном из знаков стихии Земли. Если стричься во время растущей Луны, то волосы будут густыми, хорошо расти и наберут силу, ну а если во время её убывающей фазы – рост волос замедлится.

Рекомендации лунного календаря с 1 по 10 марта 2020 года

1 число марта – не стоит посещать парикмахера с целью укоротить свои волосы, поскольку подобная процедура привлечет в жизнь стригущегося ссоры и разлад, а также велика вероятность попасть под административные и юридические наказания.

2 число марта – в этот день «заглянуть» в парикмахерский салон будет хорошей идеей, так как стрижка положительно повлияет на течение жизни и привлечет богатство.

3 число марта – не нужно отправляться к цирюльнику, иначе стрижка может навлечь негатив на здоровье, например, простудные заболевания и различные инфекции.

4 число марта – можно и даже нужно пробежаться на прием к брадобрею, потому что стрижка принесёт удачу, а также улучшит функционирование органов чувств.

5 число марта — для того, чтобы помочь обострению своих чувств и стимулировать мозговую деятельность, нужно постричься именно в этот день.

6 число марта – неблагоприятный день для любых манипуляций с волосами, потому как есть угроза навлечь на себя различные несчастья и даже опасность для жизни.

7 число марта – день вполне благоприятен для посещения салона красоты с целью укорачивания волос в любых формах.

8 число марта – стрижка сегодня способна улучшить благополучие

9 число марта – день совершенно не подходит для того, чтобы обратиться к цирюльнику. Дело в том, что именно сегодня процедура подстригания волос может привлечь болезни – проблемы с органами выделения, а также может коснуться и половых органов.

10 число марта – ни в коем случае нельзя идти стричься, поскольку это действие спровоцирует контакты с врагами (однозначно не позитивные), угрозы травм, опасности и несчастья.

Рекомендации лунного календаря с 10 по 20 марта 2020 года
11 день марта – следует избежать сегодня парикмахерских услуг для того, чтобы не навлечь на себя различного рода проблемы – конфликты со своей «второй половинкой», препятствия в финансовой сфере, а также приобретение плохой привычки, от которой избавиться будет очень трудно.

12 день марта – чтобы избежать потерь и краж, необходимо сегодня отказаться от стрижки волос.

13 день марта – в этот день идти к парикмахеру можно и нужно – любое укорачивание волос поспособствует укреплению здоровья.

14 день марта – стрижка в этот день негативно отразится в финансовой сфере, так как велика вероятность денежных потерь.

15 день марта – отличный день для похода к парикмахеру, так как стрижка поможет улучшить благосостояние, а также подарит свежесть лицу стригущегося.

16 день марта – для тех, кто собирается проводить в ближайшее время сделки с недвижимостью, приобрести автомобиль или яхту, нужно смело отправляться в салон красоты на стрижку. Именно такое действие может улучшить благополучие.

17 день марта – не надо сегодня делать какие-либо манипуляции с волосами, чтобы не провоцировать заболевания бронхов и легких.

18 день марта — стрижка волос может привести к ухудшению зрения, а также к болезням век и бровей.

19 день марта – сегодняшний поход к парикмахеру однозначно принесет счастье и удачу.

20 день марта — для привлечения в свою жизнь счастья и благополучия следует укоротить волосы минимум на 4 мм.

Советы лунного календаря с 20 по 31 марта 2020 года
21 день марта – по совету лунного календаря следует обязательно посетить парикмахера, чтобы добиться в недалеком будущем удачи и благосостояния.

22 день марта – положительный день для посещения салона красоты и проведения манипуляций с волосами.

23 день марта – во избежание проблем со здоровьем нужно отказаться от стрижки сегодня. Она способна привлечь заболевания почек и желудочно-кишечного тракта.

24 день марта – не нужно ходить сегодня в салон красоты и стричь волосы, поскольку такое действие может спровоцировать привлечение негатива в жизнь стригущегося.

25 день марта – стрижка сегодня противопоказана, потому что может отрицательно повлиять на продолжительность жизни.

26 день марта – не рекомендовано сегодня обращаться за услугами цирюльника, так как это может навлечь на стригущегося продолжительные ссоры, а также проблемы с документами.

27 день марта – сегодня стрижка несет с собой проблемы с деньгами, а также крупные потери.

28 день марта – любые манипуляции с волосами спровоцируют проблемы со здоровьем – это могут быть нервные срывы, апатичный настрой, а также заболевания горла.

29 день марта – благоприятно стричься в этот день, поскольку укорачивание волос положительно влияет на благосостояние человека.

30 день марта – не нужно стремиться укоротить волосы сегодня, поскольку таким образом укорачивается и здоровье человека.

31 день марта – день рекомендован для стрижки волос только тем, кто хочет принять участие в конфликтах и иметь юридические проблемы.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы подстригаетесь по луне?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 1
17:53 03-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
17:45 03-03-2020
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 03-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
17:33 03-03-2020
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
17:30 03-03-2020
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
17:27 03-03-2020
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
17:25 03-03-2020
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
17:22 03-03-2020
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
БердскИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН "отменяется" в Бердске 1
17:15 03-03-2020
И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России
17:07 03-03-2020
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России