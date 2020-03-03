Кипяченая или сырая? Какую воду лучше пить

Людям, которые предпочитают пить некипяченую водопроводную воду, следует соблюдать ряд предосторожностей. Лучше пить отстоявшуюся в течение минимум трех часов воду. Если воду не отстаивают, то ее нужно фильтровать. Однако при употреблении сырой водопроводной воды нет гарантий, что в ней нет токсичных соединений или микробов.

Более 70% человеческого тела состоит из воды

Многие россияне еще не определились, какую воду лучше пить: кипяченую или сырую. Большое значение в этом выборе играет материальная сторона, сила привычки и огромный ассортимент воды, в котором сложно разобраться. Определяющим критерием выбора питьевой воды должны быть безопасность и польза.

Вода необходима организму человека

Источником многих полезных минералов и кислорода является для человека вода. Она нужна почти всем живым организмам на Земле. Эта жидкость катализирует многие химические процессы, происходящие в организме, растворяет нужные неорганические и органические вещества.

Более 70% человеческого тела состоит из воды.

Она постоянно циркулирует, участвует в разных биохимических реакциях, выводится из организма, поэтому ее запасы нужно регулярно пополнять. В сутки для нормального функционирования организму необходимо не менее двух литров чистой воды.

Вода в открытых природных водоемах может содержать патогенные бактерии, а также другие вредные примеси. Поэтому ее нужно перед употреблением очищать. Очистку проводят промышленным способом, кипячением, фильтрацией.

Сырая вода, которая течет по водопроводным трубам в дома и квартиры, считается пригодной для питья, согласно санитарным нормам. Перед подачей потребителю она проходит обеззараживание и фильтрацию. К сожалению, эта вода далека от совершенства, поэтому назвать ее полезной для организма трудно.

Людям, которые предпочитают пить некипяченую водопроводную воду, следует соблюдать ряд предосторожностей. Лучше пить отстоявшуюся в течение минимум трех часов воду. Если воду не отстаивают, то ее нужно фильтровать. Однако при употреблении сырой водопроводной воды нет гарантий, что в ней нет токсичных соединений или микробов.

В качестве альтернативы отстаиванию воду можно замораживать.

Согласно исследованиям ученых, живая сырая вода гораздо полезнее для организма, чем кипяченая. Однако сырая вода должна быть безопасной для человека.

Как изменяется вода при кипячении

Кипячена вода не приносит никакой пользы организму, как, впрочем, и фильтрованная способом обратного осмоса.

При кипячении вода нагревается до температуры +100°С. При такой температуре погибает большинство патогенных микробов, которые содержатся в воде, но, например, бактерии ботулизма и вирус А гепатита гибнут лишь после получасового кипячения.

Полезные соли, которые остались в воде после промышленной обработки, при кипячении осаждаются на стенках чайника, а кислород улетучивается почти весь из воды в процессе кипячения. Хлор, которым обрабатывают воду водоканалы, под действием высоких температур преобразуется в токсичные соединения. Эти соединения, попав в организм, провоцируют развитие онкологических заболеваний и мочекаменной болезни.

Кипяченая вода является мертвой по своей природе. Так как она не питает организм никакими микроэлементами, а лишь вымывает минеральные соли, то всем, кто употребляет для питья кипяченую воду, необходимо постоянно принимать витамины и микроэлементы. Если кипятить не водопроводную, а артезианскую воду, то можно получить определенную пользу для организма.

Сохранить воду полезной помогут советы ученых

Для того чтобы минимизировать последствия кипячения, перед тем, как налить водопроводную воду в чайник для того, чтобы вскипятить, нужно дать воде отстояться минимум три часа. Хлор должен улетучиться из жидкости, а примеси осядут на дно в виде осадка. Для кипячения используют воду над осадком.

Для того чтобы во время кипячения обеззаразить воду, но при этом сохранить хотя бы часть нужных организму минералов, следует выключать чайник сразу после начала кипения.



Второй раз кипятить кипяченую воду не следует. Ее нужно слить из чайника, а в него налить свежей воды. Воду, подвергшуюся кипячению, лучше не хранить продолжительное время, а сделать новую.

Кипяченая вода становится мягче. Желательно дать ей немного отстояться после кипячения, чтобы растворенные вредные соли осели, иначе эти соли вместе с чаем или кофе попадут в организм и осядут в почках в виде камней.

Самая полезная вода для человека

Вода, которая пригодна для питья, не должна содержать вредные для человека примеси и микроорганизмы. Самая полезная – артезианская, родниковая и природная минеральная вода. Такую воду можно употреблять без обработки, в ней сохраняются все полезные включения. Ее называют живой. Правильная вода активно участвует в регенерации клеток, препятствует возникновению в организме свободных радикалов.

У современных жителей мегаполисов есть вариант – употреблять бутилированную воду. Она может быть получена из открытых источников или водопровода. Такую воду подвергают глубокой очистке промышленными методами. Эта вода первой категории.

Вода, которую фасуют в бутылки из артезианских скважин или подземных источников, очищается щадящим методом и обеззараживается ультрафиолетом. Такой воде присваивается высшая категория. Это полезная для человека вода.

Родниковая вода обладает неповторимым вкусом и сравнима с минеральной. Такая вода из экологически чистых мест также относится к высшей категории.

В минеральной воде содержатся соли и микроэлементы в высокой концентрации. Такая вода бывает лечебная и столовая. Лечебную можно пить только по особым показаниям и назначению врача как лекарство. Столовая минеральная вода пригодна для периодического (не постоянного) употребления.

Источник: rsute.ru