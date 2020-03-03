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Здоровье / Общество

Лобода спасается от коронавируса в Париже при помощи маски

00:58 03.03.2020 Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
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Светлана советует всем соблюдать правила профилактики заражения, не забывать про маски, что она сама и сделала, а так же использовать санитайзеры.

Лобода спасается от коронавируса в Париже при помощи маски
Светлана Лобода советует чаще мыть руки для профилактики от заражения коронавирусом

Известная певица Светлана Лобода отдыхает в Париже. Всем известно о развивающейся  и распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса, певица не исключение. В своем инстаграмм Светлана советует всем соблюдать правила профилактики заражения, не забывать про маски, что она сама и сделала, а так же использовать санитайзеры.

Певица пишет, что последние новости в Европе заставляют людей пребывать в панике, вселяют тревогу и беспокойство.

Лувр закрыли. все тревожнее ежедневные новости. друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики , о безопасности в самолетах ,о масках, санитайзерах. сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий .

Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» давал рекомендации по защите от коронавируса.

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