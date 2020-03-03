Лобода спасается от коронавируса в Париже при помощи маски

Светлана советует всем соблюдать правила профилактики заражения, не забывать про маски, что она сама и сделала, а так же использовать санитайзеры.

Светлана Лобода советует чаще мыть руки для профилактики от заражения коронавирусом

Известная певица Светлана Лобода отдыхает в Париже. Всем известно о развивающейся и распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса, певица не исключение. В своем инстаграмм Светлана советует всем соблюдать правила профилактики заражения, не забывать про маски, что она сама и сделала, а так же использовать санитайзеры.

Певица пишет, что последние новости в Европе заставляют людей пребывать в панике, вселяют тревогу и беспокойство.