Лобода спасается от коронавируса в Париже при помощи маски

Известная певица Светлана Лобода отдыхает в Париже. Всем известно о развивающейся и распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса, певица не исключение. В своем инстаграмм Светлана советует всем соблюдать правила профилактики заражения, не забывать про маски, что она сама и сделала, а так же использовать санитайзеры.
Певица пишет, что последние новости в Европе заставляют людей пребывать в панике, вселяют тревогу и беспокойство.
Лувр закрыли. все тревожнее ежедневные новости. друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики , о безопасности в самолетах ,о масках, санитайзерах. сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий .
Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» давал рекомендации по защите от коронавируса.