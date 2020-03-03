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Налог на домашних животных в 300 рублей предложили ввести в России. В Госдуме это назвали «бредом и провокацией»

11:00 03.03.2020 Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Мэр Якутска убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.

Налог на домашних животных в 300 рублей предложили ввести в России. В Госдуме это назвали бредом и провокацией
Налог на домашних животных предложила ввести мэр Якутска

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на критику ее идеи о налоге для владельцев собак, направленном на финансирование приютов для бездомных животных, порекомендовала депутату Госдумы Владимиру Бурматову приехать в Якутию и лично увидеть, как обстоит положение дел «по ту сторону Уральских гор». Об этом градоначальник написала 2 марта в своем Instagram.

«Спуститесь на землю, поговорите с людьми, взгляните своими глазами на положение дел в субъектах по ту сторону Уральских гор. Содержать реальный приют на севере — это дорого. Убедитесь в этом», — отметила Авксентьева.

По ее словам, закон об ответственном обращении с животными, вступивший в силу с 1 января, проработан слабо, а граждане «с принятием откровенно сырого закона» сталкиваются с определенными проблемами.

Мэр Якутска убеждена, что ответственный владелец домашних животных не откажется заплатить налог или сбор в 200–300 рублей в год.

Авксентьева предложила ввести налог для владельцев собак ранее в этот же день. По ее мнению, сборы смогли бы помочь выполнению федерального закона о животных и способствовать строительству новых приютов для бездомных зверей.

Комментируя эту инициативу, Бурматов назвал ее «бредом и провокацией», объяснив это тем, что люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу, если им придется платить за них налоги.

4 декабря российское правительство утвердило постановление о новом порядке госнадзора в сфере обращения с животными. Нормативно-правовой акт вступил в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, за Росприроднадзором закрепился контроль за дикими животными, Россельхознадзор отвечает за использование животных в культурно-зрелищных целях, а Минприроды несет ответственность за госрегулирование и организацию деятельности общественных инспекторов.

Источник: Известия

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От редакции

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Анна Автоледи, 03 марта 2020 12:15
Я против. Надо изменить законы. Сейчас у нас собаки бездомные узаконены. Они имеют все права на свою "среду обитания", то есть улицу. Их "ловят", якобы стерилизуют, и выпускают обратно. Тем самым тратя кучу денег. Так гласит закон. Посчитать эти деньги, учесть невозможно. Пиши сколько хочешь. Если бы собак отлавливали и усыпляли, их бы давно уже не было, и расходы были бы мизерные. Но это никому не выгодно. Так зачем хотят с нас еще деньги собирать? Чтобы себе присваивать?
назарик, 03 марта 2020 12:43
Ответственные владельцы собак должны будут уплатить налог, чтобы брошенное безответственным владельцем животное попало в приют, построенный на деньги ответственных владельцев? То есть, если я завела собаку и содержу ее, то должна еще содержать тех собак, которых бросили хозяева?

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