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Фестиваль «День женской книги» 7 марта проведут в Бердске. Полная программа

11:15 03.03.2020 Фото: Администрация Бердска
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Все мероприятия начнутся с 11:30, на фестиваль приедут писатели из Москвы.

Фестиваль «День женской книги» 7 марта проведут в Бердске. Полная программа
День Женской книги пройдет 7 марта

7 марта во Дворце Культуры «Родина» пройдет литературный фестиваль «День женской книги».
Программа фестиваля:

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
11:30 Торжественное открытие
12:00 Мульт-марафон. Анимационная студия «Арбуз» (Бердск)
13:30 Мульт-марафон. Студия «Пчела» (Москва)
15:30 Мульт-марафон. Студия «Дом» (Бердск)
17:00 Мульт-марафон. Студия «Пилот» (Москва)

ЛЕКТОРИЙ №1
11:00 Книжная серия «Любимые». Видеопрезентация. Издательство «Вече» (Москва)
11:30 Программа «Литература для женщин. Литература про женщин». Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке
13:30 Алина Перлова (Новосибирск). «Женщины в китайской литературе». Лекция
14:30 Константин Голодяев (Новосибирск) «История Сибири. Женский пехотный батальон». Лекция.

ЛЕКТОРИЙ №2
11:30 Детская азбука «Капелька». Видеопрезентация.
12:30 Алексей Олейников (Москва), Арина Литвиненко (Новосибирск) «Соня из 7 буэээ». Презентация рэп-комикса
13:30 Анастасия Скорондаева, Анна Хрусталева (Москва). Презентация романа-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе».
14:30 Юлия Вронская (Ясная Поляна), Николай Ильин (Новосибирск). «Секреты усадебной кухни Софьи Андреевны Толстой». Литературно-кулинарный мастер-класс.
16:00 Константин Мильчин (Москва). «Война полов в мире гендеров». Лекция

ВТОРОЙ ЭТАЖ

МАЛЫЙ ЗАЛ
12:00 Поэтический клуб «Искатель». Поэтический клуб «Астрея». Чтения. Свободный микрофон.
13:30 Анна Матвеева (Екатеринбург). «Картинные девушки». Лекция — презентация книги.
14:30 Наталья Ломыкина (Москва). «Голос женщины. Может ли новая женская проза стать большой литературой». Лекция
15:30 Ляля Кандаурова (Москва). «Чем музыка обязана женщинам». Лекция
16:30 Марина Москвина (Москва). «Жизнь, как подарок на день рожденья». Встреча с писательницей
17:30 «Страница 20». Чемпионат Бердска по чтению вслух среди старшеклассников. Финал

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЗОНА
13:30 Встреча с педагогом и писателем Алексеем Олейниковым (Москва).
14:30 «Библиотеки — библиотекам». Встреча с Ларисой Сулеймановой (Иркутск).
ЗАЛ «АКВАРИУМ»
11:30 Акция «Читай, любимый город». ЦБС г. Бердска
15:00 Издательство «Клевер» (Москва) представляет: «Котенок Шмяк и истории» 4+.
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*В программе возможны изменения

Источник : Администрация Бердска

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