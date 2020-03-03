У него лицо синее: блогер Диденко рассказала страшные подробности смертельной вечеринки с сухим льдом

Блогер Екатерина Диденко в эфире ток-шоу Первого канала «Пусть говорят» рассказала, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.
В пятницу она вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.
Девушка призналась, что не сразу смогла оценить произошедшее.
Когда мужчину оттащили, Диденко поняла, что что-то пошло не так, и запаниковала, затем позвонила в экстренные службы.
Источник: РИА Новости