У него лицо синее: блогер Диденко рассказала страшные подробности смертельной вечеринки с сухим льдом

Банный комплекс, где произошла трагедия

Блогер Екатерина Диденко в эфире ток-шоу Первого канала «Пусть говорят» рассказала, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.

В пятницу она вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.

Девушка призналась, что не сразу смогла оценить произошедшее.



«Я вижу, что у него (у друга. — Прим. ред.) лицо синее. Я говорю: «Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?» — рассказала она.Когда мужчину оттащили, Диденко поняла, что что-то пошло не так, и запаниковала, затем позвонила в экстренные службы.

Источник: РИА Новости