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90 370 заболели смертельным коронавирусом по всему миру

11:45 03.03.2020 Фото: pixabay.com
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Количество вылечившихся от заболевания составило 47 204 человек.

90 370 заболели смертельным коронавирусом по всему миру
Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, количество выявленных с декабря прошлого года случаев заражения составило 80 151.

Власти зарегистрировали 31 смертный случай (все — в провинции Хубэй, где началось распространение инфекции), число жертв достигло 2943. Количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, выросло до 47 204 из них 2742 за последние сутки).

Под медицинским наблюдением остаются более 40,6 тыс. человек, которые близко контактировали с заболевшими.

На территориях вне материкового Китая зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания: 100 в Гонконге (два человека умерли), 41 на Тайване (один умер) и десять в Макао.

Как следует из данных SCMP, общее число зараженных во всем мире составило 90 370. Больше всего случаев заболевания выявлено в Китае, следом идет Южная Корея (4335), затем Италия (2036) и Иран (1501). Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился на 64 страны.

По подсчетам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, коронавирусом заражены 2199 жителей Евросоюза. При этом ведомство отметило, что эта оценка неточная из-за наличия непредсказуемых факторов. Число случаев заражения COVID-19 растет, когда не удается установить цепочку передачи инфекции, при этом увеличивается вероятность ее завоза из других регионов мира.

Источник: РБК

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