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После нападения на офис микрозаймов с отверткой возбудила дело о разбое полиция Бердска

12:00 03.03.2020 Фото: Курьер.Среда. Бердск
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Полиция ищет грабителя невысокого роста, одетого во все черное. Он скрылся с деньгами в соседних дворах.

После нападения на офис микрозаймов с отверткой возбудила дело о разбое полиция Бердска
Напал на офис микрозаймов и скрылся грабитель с отверткой

Полиция возбудила уголовное дело после нападения мужчины с отверткой на офис микрозаймов в Бердске, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В 17:42 неустановленный мужчина, на вид 25-30 лет, угрожая предметом, похожим на отвертку работнику офиса, завладел денежными средствами более 30 тысяч рублей. Точная сумма ущерба устанавливается. В полицию поступило сообщение в 18:10, то есть где-то через полчаса после совершения нападения, когда преступник скрылся. На место прибыли сотрудник отдела полиции по городу Бердску. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 162 «Разбой», проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание данного мужчины, — рассказали «Курьер.Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что инцидент произошел в офисе компании «Деньги сразу», расположенном по адресу: ул. Ленина, 47.

По словам очевидцев, нападавший невысокого роста угрожал кассирше отверткой. Потерпевшая женщина смогла назвать приметы нападавшего — рост 160-165 см, одет во все черное, капюшон куртки оторочен мехом. Из особых примет — голубые глаза.

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От редакции

Поймают грабителя?

Аноним, 03 марта 2020 12:16
Отказать разбой проблемно...

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