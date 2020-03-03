Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?

159 лет назад, 3 марта 1861 года, император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Хотя крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью.

Крестьяне приветствуют помещицу на Пасху

159 лет назад, 3 марта 1861 года, император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Согласно документу, крестьянам присваивались гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на своё имя.

Хотя крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отведённые наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных. Земля, отведённая общине, находилась в коллективном пользовании, поэтому с переходом в другое сословие или другую общину крестьянин также терял право на «мирскую землю» своей прежней общины.

Поэтому бывшие крепостные, ожидавшие полной воли, остались весьма недовольны переходным состоянием «временнообязанных». Полагая, что от них скрывают истинное значение реформы, крестьяне начали бунтовать, требуя освобождения с землёй.



Большой подготовительный материал по проведению крестьянской реформы в России был собран еще в правление Николая I, хоть крепостное право и осталось незыблемым. Зато в решении крестьянского вопроса был накоплен значительный опыт, на который в дальнейшем смог опереться его сын Александр II. Он питал искренние намерения сделать все для устранения недостатков русской жизни. Главным из них он считал крепостное право.В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден Секретный комитет. В начале 1859 года для обработки проектов реформы дворянских комитетов были созданы Редакционные комиссии. В сентябре 1860 года выработанный проект реформы был обсужден депутатами, присланными дворянскими комитетами, а затем передан в высшие государственные органы. В середине февраля 1861 года «Положение об освобождении крестьян» было рассмотрено и одобрено Государственным советом.

Источник: pnp.ru