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Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?

18:45 03.03.2020 Фото: wikipedia.org
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159 лет назад, 3 марта 1861 года, император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Хотя крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью.

Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?
Крестьяне приветствуют помещицу на Пасху

159 лет назад, 3 марта 1861 года, император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Согласно документу, крестьянам присваивались гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на своё имя.

Хотя крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отведённые наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных. Земля, отведённая общине, находилась в коллективном пользовании, поэтому с переходом в другое сословие или другую общину крестьянин также терял право на «мирскую землю» своей прежней общины.

Поэтому бывшие крепостные, ожидавшие полной воли, остались весьма недовольны переходным состоянием «временнообязанных». Полагая, что от них скрывают истинное значение реформы, крестьяне начали бунтовать, требуя освобождения с землёй.

Большой подготовительный материал по проведению крестьянской реформы в России был собран еще в правление Николая I, хоть крепостное право и осталось незыблемым. Зато в решении крестьянского вопроса был накоплен значительный опыт, на который в дальнейшем смог опереться его сын Александр II. Он питал искренние намерения сделать все для устранения недостатков русской жизни. Главным из них он считал крепостное право.
В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден Секретный комитет. В начале 1859 года для обработки проектов реформы дворянских комитетов были созданы Редакционные комиссии. В сентябре 1860 года выработанный проект реформы был обсужден депутатами, присланными дворянскими комитетами, а затем передан в высшие государственные органы. В середине февраля 1861 года «Положение об освобождении крестьян» было рассмотрено и одобрено Государственным советом.

Источник: pnp.ru

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От редакции

Не продумали?

Аноним, 03 марта 2020 11:27
В 1917 году обманули ещё наглее и циничнее, даже чем в 1861 году! Хрен редьки не слаще!
Аноним, 03 марта 2020 12:50
Владимир Ульянов, когда у него многократно стали спрашивать о переделе земли, напоминая о знаменитом злосчастном декрете, он прямо и честно ответил: "Никто вам земли не обещал." Народ-то думал, что обещанная земля станет их собственностью, а фактически они, как рабы приписывались к этой земле. Паспорта граждан они получили только через полвека, когда в их труде надобность отпала. Страна готовилась к переходу в руки новых хозяев.
Аноним, 03 марта 2020 14:28
Про Владимира Ульянова это ты не на стене в контакте прочитал?
Аноним, 03 марта 2020 15:34
Изучайте труды основоположников марксизма-ленинизма. (Ленин, ПСС в 55 томах)
Аноним, 03 марта 2020 21:05
" Аноним, 03 марта 2020 14:28
Про Владимира Ульянова это ты не на стене в контакте прочитал?"

Разве про это в твоей методичке не написано?
венгерка, 03 марта 2020 11:57
Что нам вспоминать 1861, дайте для обсуждения последние 10 лет - как обманули с пенсионной реформой, или законом о митингах...
Аноним, 03 марта 2020 12:55
Обман - это когда обещают лукаво, а потом не исполняют обещанного. В 90-х разрешили воровать и прихватывать все, что плохо лежало. Все, кто переступил через свою совесть и у кого хватило наглости и сил урвать - стали богатыми. Но никто не обещал ждунам, что кто-то им наворует и принесет на блюдечке с голубой каемочкой.
Аноним, 03 марта 2020 14:05
"Но никто не обещал ждунам, что кто-то им наворует и принесет на блюдечке с голубой каемочкой."

Как мило! Вы забыли о законе о сообщающихся сосудах? Чтобы кто то смог на вороваться от пуза - кто то должен стать нищим и всё потерять превратившись нищебодра-БОМЖа или БИЧа! По другому в сообщающихся сосудах не бывает! Вы же пытаетесь выставить обворованных и "опущенных" честных граждан, ещё и ленивыми ждунами??? Вот вы "герой" "не побоялись" обворовать государство и тех у кого совесть и честь, (хотя от куда вам то знать что это такое?)
не позволили заняться тем же? Вам нужно срочно памятник при жизни поставить и награду на грудь повесить - лучший?
Аноним, 03 марта 2020 15:02
венгерка! Может обсудим пенсионный возраст и пенсии тех самых советских колхозников? Уверен, что для вас это станет открытием.
Аноним, 03 марта 2020 21:15
" венгерка, 03 марта 2020 11:57
Что нам вспоминать 1861, дайте для обсуждения последние 10 лет - как обманули с пенсионной реформой, или законом о митингах..."

Тот кто убегает от своего прошлого и не желает исправлять тех ошибок- прошлое догоняет и очень жестоко предлагает пересдать проваленный ранее нашими пращурами экзамен. Это называется у древних - Карма! Что мы сейчас и наблюдаем.
Аноним, 03 марта 2020 12:43
НВР:
Обманутыми остаются те, кто сам обманываться рад, но чаще это те, кто норовит жить на халяву. Те, кому не нужны были распри и кровь при переделе земли после освобождения в 1961 году поднялись и уехали туда, где за землю не нужно лить кровь, где достаточно было только пота. Мои родные по отцу уехали в Среднюю Азию, а по маме - на Алтай. Жили хорошо и те и другие, голода не было. Если в Воронежской губернии на душу приходилось по 4-4,5десятины, то в Азии - по 40 -45 десятин. И пусть урожайность была ниже, но ни одного голодного года у них не было.
Настоящая катастрофа пришла с советской властью. Фактически это был возврат в феодализм, но особо извращенный. Вот с приходом советской власти пришел и голод, и лишения. Одним словом, халявщики и туда добрались.
Аноним, 03 марта 2020 19:51
На чём уехали? За какие деньги уехали? Как вы себе это вообще представляете?

Вот сейчас если к вам придут полицейские и вышвырнут вас из вашей квартиры (которая собственность помещика) вместе с детишками и при этом ещё все деньги/карточки отберут и вклады позакрывают (не было их у нищих крестьян) - куда вы после этого уедете дальше местного вокзала, приюта для бездомных или теплотрассы?
Аноним, 03 марта 2020 20:06
"Вот с приходом советской власти пришел и голод, и лишения. "
да ладно..) будто при царе не было голодоморов ...взять голод 1891-92 годов...Как бы ни пытались политологи свалить причину голода 1891-92 годов на неблагоприятные погодные условия, основная проблема заключалась в хлебной политике государства. Пополняя казну за счет сельскохозяйственных ресурсов, Россия ежегодно отправляла на экспорт пшеницу. Так, в первый голодный год было вывезено со страны 3,5 млн тонн хлеба. В следующем году, когда в империи уже вовсю свирепствовал голод и эпидемия, российское правительство и предприниматели продали в Европу зерна 6,6 млн тонн, что было почти в два раза больше предыдущего года. Эти факты просто шокируют. А что и вовсе было ужасающим - император Александр Третий категорически отрицал наличие голода в России.
Американцы еще в 1891 году организовали продовольственную помощь,но император соизволил разрешить принять её только год спустя..Лев Толстой так описывал ситуацию, сложившуюся по деревням, в то время: «Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, со слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам... На наших глазах происходит не перестающий процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих... В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение... Здоровые слабеют, слабые, особенно старики, дети преждевременно в нужде мучительно умирают».(с)
Аноним, 03 марта 2020 19:09
НВР: да, возможно не продумали.
Гораздо любобытней последствия этого решения.
В России образовалась целая новая социальная группа. Формально крестьян, с их навыками и умениями. Но при этом не имеющие земельных наделов, и возможности применить всё чему они с ранних лет обучены были.
К последней четверти XIX века, решение от властей, созрело. Началась история переселенческого движения. Во многом благодаря ему, у России сегодня есть Сибирь и Дальний Восток. Очень большой вклад в освоение этих земель, в последствии, внесла Советская власть.
Если кратко резюмировать, то мы с вами живём здесь, имеем какую-то собственность, исключительно благодаря тому самому не продуманному решению.)
Аноним, 03 марта 2020 20:26
Господи, ну при чём тут освоение Сибири? Набери в поиске "Сибирский поход Ермака". Ермак - это такой казчий атаман (читай бандит) с Урала. В 1585 году он уже успешно одолел Кучума и утонул в Иртыше. Потом были беглые крестьяне, старообрядцы и прочие. До отмены крепостного права оставалось ещё почти три века...
Аноним, 03 марта 2020 19:59
читаю этот бред и думаю, как же мало знают наше общее прошлое комментаторы! Главное в реформе 1861 года - освобождение крестьян от крепостной зависимости. Земля же выкупалась с рассрочкой в 50 лет! Да, трудно было выкупить надел, но возможно, и к 1905 году более 50 миллионов крестьян уже владели своей землёй, другое дело, что земли не хватало из-за высокой рождаемости в России того периода. Про большевиков же отдельная тема...
Аноним, 03 марта 2020 20:45
С 1858 по 1900 гг население России увеличилось с 74млн. до 145млн., фактически в 2 раза! И где было на всех пахотной земли найти? Капитализм же рос медленно и не мог "всосать" избыток свободных рук.
Аноним, 03 марта 2020 20:56
Бунты крестьян начала прошлого века, поджоги помещичьих усадеб, грабежи и создание самостийности были вызваны как раз ростом сельского населения (83% от всего населения) и невозможности "отцовскими" наделами и общиной прокормить разросшиеся семьи. Податься же молодым крестьянам было некуда.
Аноним, 03 марта 2020 21:06
Одной из причин 1-й мировой войны (в европейских странах и России) стала демографическая ситуация - нарожали много за долгий относительно мирный период, а что делать, не решили. Нужно было как-то избавляться от излишков населения!

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