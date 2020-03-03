Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?

159 лет назад, 3 марта 1861 года, император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Согласно документу, крестьянам присваивались гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на своё имя.
Хотя крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отведённые наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных. Земля, отведённая общине, находилась в коллективном пользовании, поэтому с переходом в другое сословие или другую общину крестьянин также терял право на «мирскую землю» своей прежней общины.
Поэтому бывшие крепостные, ожидавшие полной воли, остались весьма недовольны переходным состоянием «временнообязанных». Полагая, что от них скрывают истинное значение реформы, крестьяне начали бунтовать, требуя освобождения с землёй.
В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден Секретный комитет. В начале 1859 года для обработки проектов реформы дворянских комитетов были созданы Редакционные комиссии. В сентябре 1860 года выработанный проект реформы был обсужден депутатами, присланными дворянскими комитетами, а затем передан в высшие государственные органы. В середине февраля 1861 года «Положение об освобождении крестьян» было рассмотрено и одобрено Государственным советом.
Источник: pnp.ru
Про Владимира Ульянова это ты не на стене в контакте прочитал?"
Разве про это в твоей методичке не написано?
Как мило! Вы забыли о законе о сообщающихся сосудах? Чтобы кто то смог на вороваться от пуза - кто то должен стать нищим и всё потерять превратившись нищебодра-БОМЖа или БИЧа! По другому в сообщающихся сосудах не бывает! Вы же пытаетесь выставить обворованных и "опущенных" честных граждан, ещё и ленивыми ждунами??? Вот вы "герой" "не побоялись" обворовать государство и тех у кого совесть и честь, (хотя от куда вам то знать что это такое?)
не позволили заняться тем же? Вам нужно срочно памятник при жизни поставить и награду на грудь повесить - лучший?
Что нам вспоминать 1861, дайте для обсуждения последние 10 лет - как обманули с пенсионной реформой, или законом о митингах..."
Тот кто убегает от своего прошлого и не желает исправлять тех ошибок- прошлое догоняет и очень жестоко предлагает пересдать проваленный ранее нашими пращурами экзамен. Это называется у древних - Карма! Что мы сейчас и наблюдаем.
Обманутыми остаются те, кто сам обманываться рад, но чаще это те, кто норовит жить на халяву. Те, кому не нужны были распри и кровь при переделе земли после освобождения в 1961 году поднялись и уехали туда, где за землю не нужно лить кровь, где достаточно было только пота. Мои родные по отцу уехали в Среднюю Азию, а по маме - на Алтай. Жили хорошо и те и другие, голода не было. Если в Воронежской губернии на душу приходилось по 4-4,5десятины, то в Азии - по 40 -45 десятин. И пусть урожайность была ниже, но ни одного голодного года у них не было.
Настоящая катастрофа пришла с советской властью. Фактически это был возврат в феодализм, но особо извращенный. Вот с приходом советской власти пришел и голод, и лишения. Одним словом, халявщики и туда добрались.
Вот сейчас если к вам придут полицейские и вышвырнут вас из вашей квартиры (которая собственность помещика) вместе с детишками и при этом ещё все деньги/карточки отберут и вклады позакрывают (не было их у нищих крестьян) - куда вы после этого уедете дальше местного вокзала, приюта для бездомных или теплотрассы?
да ладно..) будто при царе не было голодоморов ...взять голод 1891-92 годов...Как бы ни пытались политологи свалить причину голода 1891-92 годов на неблагоприятные погодные условия, основная проблема заключалась в хлебной политике государства. Пополняя казну за счет сельскохозяйственных ресурсов, Россия ежегодно отправляла на экспорт пшеницу. Так, в первый голодный год было вывезено со страны 3,5 млн тонн хлеба. В следующем году, когда в империи уже вовсю свирепствовал голод и эпидемия, российское правительство и предприниматели продали в Европу зерна 6,6 млн тонн, что было почти в два раза больше предыдущего года. Эти факты просто шокируют. А что и вовсе было ужасающим - император Александр Третий категорически отрицал наличие голода в России.
Американцы еще в 1891 году организовали продовольственную помощь,но император соизволил разрешить принять её только год спустя..Лев Толстой так описывал ситуацию, сложившуюся по деревням, в то время: «Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, со слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам... На наших глазах происходит не перестающий процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих... В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение... Здоровые слабеют, слабые, особенно старики, дети преждевременно в нужде мучительно умирают».(с)
Гораздо любобытней последствия этого решения.
В России образовалась целая новая социальная группа. Формально крестьян, с их навыками и умениями. Но при этом не имеющие земельных наделов, и возможности применить всё чему они с ранних лет обучены были.
К последней четверти XIX века, решение от властей, созрело. Началась история переселенческого движения. Во многом благодаря ему, у России сегодня есть Сибирь и Дальний Восток. Очень большой вклад в освоение этих земель, в последствии, внесла Советская власть.
Если кратко резюмировать, то мы с вами живём здесь, имеем какую-то собственность, исключительно благодаря тому самому не продуманному решению.)