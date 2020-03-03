Разберут на органы после смерти: на что влияет согласие на медицинское вмешательство в Бердске?

В редакцию обратился читатель Юрий, обеспокоенный тем, что в поликлинике нужно подписывать согласие на медицинское вмешательство. Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что оно не связано с трансплантацией. Но в России действует негласное согласие на изъятие органов после смерти.

В каком случае у вас могут изъять после смерти органы для пересадки в России?

Нас разберут на органы после смерти? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Юрий. По его мнению, подписывая согласие на медицинское вмешательство в поликлиниках Бердска, мы соглашаемся на изъятие органов после смерти. «Курьер. Среда. Бердск» решил разобраться в этом вопросе и узнать, в каком случае у человека после смерти могут забрать один из органов. Мы сделали запрос в минздрав Новосибирской области. Ответ пришел за подписью министра здравоохранения Константина Хальзова. Оказалось, не могут изъять органы у человека после смерти, только если он при жизни написал несогласие.

— Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации у умершего возможно только после констатации его смерти в установленном законодательством порядке, только если медицинская организация на момент изъятия в установленном законодательством порядке не поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни либо иные лица (его родственники), заявили о своем несогласии на изъятие его органов и тканей после смерти для трансплантации (пересадки). Основание: ст. 47 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ст. 8 Закона РФ № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», — уточнил Константин Хальзов 14 февраля.

При этом он отметил, что связи между согласием на медицинское вмешательство и трансплантацией никакой нет.

— Действующим законодательством разграничены такие понятия как «медицинское вмешательство» и «изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у живого донора». Подписывая информированные добровольные согласия на медицинские вмешательства при обращении в медицинские организации, граждане соглашаются на те действия медицинских работников, для которых они обращаются в эти медицинские организации, — уточнил Хальзов.

Также Хальзов напомнил, следует учитывать тот факт, что пересадка органов человека является видом медицинской помощи, и необходима она для спасения жизни и здоровья людей.

«Курьер. Среда. Бердск» также решил выяснить — где и кому писать несогласие с тем, что у тебя могут забрать органы; где оно хранится и как врачи о нем узнают после нашей смерти. Мы сделали официальный запрос в минздрав. Как только будет получен ответ — мы напишем продолжение этой темы.

Читайте в ближайшее время — в каком случае человек при жизни может стать донором органов.

Также мы ищем героев для публикации, которые могут рассказать свою историю — если органы пересадили вам или вы сами стали донором. Ждем ваших откликов!

*Для справки

Изъятие органов и тканей для трансплантации осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».