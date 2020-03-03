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$500 млн за замедление работы старых iPhone готова выплатить Apple

11:00 03.03.2020 Фото: © AP Photo / Vincent Yu
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Каждый владелец смартфона, который подал иск, получит лишь 25 долларов компенсации.

$500 млн за замедление работы старых iPhone готова выплатить Apple
Apple призналась, что замедляла работу старых версий своих телефонов

Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов. Об этом пишет Reuters.
Это решение должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давилой в Сан-Хосе, штат Калифорния. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона. При этом размер выплаты может быть увеличен или уменьшен.

Как пишет СМИ, истцами выступают владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия ОС. Они утверждают, что работа их гаджетов ухудшилась после обновления программного обеспечения.

Компанию обвиняли, что это было сделано специально, с целью побуждать пользователей к покупке новых смартфонов и аккумуляторов.
В Apple заявили, что причиной снижения производительности старых телефонов является изменение температуры, а также интенсивность использования устройств.
В 2017 году Apple призналась в намеренном занижении скорости некоторых моделей iPhone ради обеспечения лучшей работы аккумуляторов. В компании опубликовала комментарий с извинениями за замедление работы старых iPhone.

Источник: РИА Новости

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