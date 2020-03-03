Группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение-2020

Группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе

Группа Little Big отправится на песенный конкурс «Евровидение-2020» в Нидерланды, где представит Россию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Лидер коллектива Илья Прусикин, комментируя поездку на конкурс, заявил: «Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах».

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В текущий состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив выпустил четыре студийных альбома, два из которых вышли в 2018 году. Широкую популярность Little Big сперва получила за рубежом, а в России на группу обратили внимание после выхода композиции Skibidi. Клип на эту песню набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю; к настоящему моменту его посмотрели более 362 млн раз.

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме в мае. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14-го, а финал конкурса пройдет 16 мая. Это «Евровидение» станет юбилейным, 65-м по счету. В нем примут участие представители 41 страны, включая Австралию, которая географически не относится к Европе, а также Болгария и Украина, которые в прошлом году отказались от участия. Представитель от России выступит в первом полуфинале конкурса.

В предыдущие годы от России на «Евровидение» неоднократно ездили не отдельные исполнители, а музыкальные коллективы. На конкурс ездили «Мумий Тролль», «Премьер-министр», t.A.T.u., Serebro, Музыкальный коллектив Петра Налича и «Бурановские бабушки». Среди них наилучший результат показали «Бурановские бабушки», занявшие в 2012 году второе место.

Источник: РБК