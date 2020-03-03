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Группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение-2020

12:15 03.03.2020 Фото: littlebigbandofficial / Facebook
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Лучший результат среди групп, которые отправлялись на Евровидение от России, показали «Бурановские бабушки».

Группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение 2020
Группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе

Группа Little Big отправится на песенный конкурс «Евровидение-2020» в Нидерланды, где представит Россию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Лидер коллектива Илья Прусикин, комментируя поездку на конкурс, заявил: «Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал — мы сделаем все, что в наших силах».

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. В текущий состав входят четыре участника — Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив выпустил четыре студийных альбома, два из которых вышли в 2018 году. Широкую популярность Little Big сперва получила за рубежом, а в России на группу обратили внимание после выхода композиции Skibidi. Клип на эту песню набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю; к настоящему моменту его посмотрели более 362 млн раз.

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме в мае. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14-го, а финал конкурса пройдет 16 мая. Это «Евровидение» станет юбилейным, 65-м по счету. В нем примут участие представители 41 страны, включая Австралию, которая географически не относится к Европе, а также Болгария и Украина, которые в прошлом году отказались от участия. Представитель от России выступит в первом полуфинале конкурса.

В предыдущие годы от России на «Евровидение» неоднократно ездили не отдельные исполнители, а музыкальные коллективы. На конкурс ездили «Мумий Тролль», «Премьер-министр», t.A.T.u., Serebro, Музыкальный коллектив Петра Налича и «Бурановские бабушки». Среди них наилучший результат показали «Бурановские бабушки», занявшие в 2012 году второе место.

Источник: РБК

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