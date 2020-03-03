Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта

Новолуние в марте 2020 года станет хорошим моментом, чтобы загадать желание. Важно только знать, как правильно и что нужно загадывать. Точная дата новолуния — 24 марта, 12:28 по московскому времени. Данная фаза Лунв является началом очередного лунного месяца.
Как правильно загадать желание в новолуние 24 марта 2020 года
Не каждый день одинаково хорошо подходит для того, чтобы загадывать желания. Лучше всего это делать именно в новолуние, тогда шансы, что задуманное исполнится, возрастают. Следует придерживаться простых правил, и тогда мечта может стать явью.
Этапы подготовки:
Выбросить из дома все старые, ненужных, сломанные вещи. Если в шкафу висят наряды, которые давно не были одеты, то их можно смело отдать подруге (соседке, знакомой): это правильнее, чем выкидывать. Тем более, что у многих женщин просто рука не поднимется вынести на мусор любимый, пусть давно не по размеру маленький, свитер (жакет, пальто).
После «освобождения» от старого хлама, самое время приступать к уборке. Для этого нужно открыть окно, впуская ветер перемен в свою жизнь и проветривая жилище, распределить обязанности между домочадцами и скрупулезно убрать в доме.
Перед самим проведением ритуала рекомендуется принять душ, умыться холодной водой и настроиться морально. Верить в то, что делаешь — половина успеха. Стоит помнить, что загадывать желание следует в первый лунный день. Лучший момент для подобных вещей — первые несколько часов новолуния.
Обряд на исполнение желания в новолуние 24 марта 2020 года
Следует попытаться ощутить те положительные эмоции, которые могли возникнуть в момент исполнения желания.
Это называется «визуализацией», когда человек рисует воображение события, представляя мельчайшие подробности и ощущения. На деле это выглядит так: если мечта — автомобиль, то пусть пред взором ярко предстанет картина, где тот, кто задумал желание, уже сидит за рулем конкретной машины (важно учесть марку, модель, цвет), мчится по дороге навстречу ветру и при этом счастлив.
Не стоит надеяться, что сразу после первого раза давно желаемое исполнится. Но и бросать, отчаявшись, не нужно. Просто повторять нехитрый обряд каждый месяц в период новолуния и прикладывать все силы для того, чтобы мечта сбылась.
Влияние новолуния в марте 2020 года на человеческий организм
сонливость;
общее недомогание;
желание прилечь;
рассеянность;
раздражительность;
апатию;
резкую смену настроения;
беспочвенный страх и панику.
Есть смысл выспаться, отправится на природу, прогуляться в парке, заняться поиском смысла жизни или гармонии внутри себя. Любые начинания резонно планировать на день, который следует после новолуния.
Источник: rsute.ru