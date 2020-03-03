Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта

Не каждый день одинаково хорошо подходит для того, чтобы загадывать желания. Лучше всего это делать именно в новолуние, тогда шансы, что задуманное исполнится, возрастают. Следует придерживаться простых правил, и тогда мечта может стать явью.

Не каждый день одинаково хорошо подходит для того, чтобы загадывать желания

Новолуние в марте 2020 года станет хорошим моментом, чтобы загадать желание. Важно только знать, как правильно и что нужно загадывать. Точная дата новолуния — 24 марта, 12:28 по московскому времени. Данная фаза Лунв является началом очередного лунного месяца.

Как правильно загадать желание в новолуние 24 марта 2020 года

Не каждый день одинаково хорошо подходит для того, чтобы загадывать желания. Лучше всего это делать именно в новолуние, тогда шансы, что задуманное исполнится, возрастают. Следует придерживаться простых правил, и тогда мечта может стать явью.

Этапы подготовки:

Выбросить из дома все старые, ненужных, сломанные вещи. Если в шкафу висят наряды, которые давно не были одеты, то их можно смело отдать подруге (соседке, знакомой): это правильнее, чем выкидывать. Тем более, что у многих женщин просто рука не поднимется вынести на мусор любимый, пусть давно не по размеру маленький, свитер (жакет, пальто).

После «освобождения» от старого хлама, самое время приступать к уборке. Для этого нужно открыть окно, впуская ветер перемен в свою жизнь и проветривая жилище, распределить обязанности между домочадцами и скрупулезно убрать в доме.

Перед самим проведением ритуала рекомендуется принять душ, умыться холодной водой и настроиться морально. Верить в то, что делаешь — половина успеха. Стоит помнить, что загадывать желание следует в первый лунный день. Лучший момент для подобных вещей — первые несколько часов новолуния.

Обряд на исполнение желания в новолуние 24 марта 2020 года



Понадобится свеча, которую зажигают сразу перед началом ритуала. Из всех желаний нужно выбрать одно, самое заветное: загадывать сразу несколько не стоит, потому что ничего из этого не получится. Важный момент: включить воображение, представляя себе, что задуманное — исполнилось.

Следует попытаться ощутить те положительные эмоции, которые могли возникнуть в момент исполнения желания.

Это называется «визуализацией», когда человек рисует воображение события, представляя мельчайшие подробности и ощущения. На деле это выглядит так: если мечта — автомобиль, то пусть пред взором ярко предстанет картина, где тот, кто задумал желание, уже сидит за рулем конкретной машины (важно учесть марку, модель, цвет), мчится по дороге навстречу ветру и при этом счастлив.

Не стоит надеяться, что сразу после первого раза давно желаемое исполнится. Но и бросать, отчаявшись, не нужно. Просто повторять нехитрый обряд каждый месяц в период новолуния и прикладывать все силы для того, чтобы мечта сбылась.

Влияние новолуния в марте 2020 года на человеческий организм



Астрологи предупреждают, что в дни новолуния жизненных сил становится меньше, поэтому человек может испытывать:сонливость;общее недомогание;желание прилечь;рассеянность;сложности с концентрацией внимания;раздражительность;апатию;резкую смену настроения;беспочвенный страх и панику.Многие люди ведут себя непредсказуемо и зачастую агрессивно. Этот период лучше использовать для пассивного отдыха, размышлений, аккумуляции жизненной энергии, уединения, медитаций, занятий йогой и созерцания.

Есть смысл выспаться, отправится на природу, прогуляться в парке, заняться поиском смысла жизни или гармонии внутри себя. Любые начинания резонно планировать на день, который следует после новолуния.

Источник: rsute.ru