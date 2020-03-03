Съесть взятку в 160 тыс. рублей на видео попытался замглавы Россельхознадзора в Иркутске

Чиновник попытался съесть взятку, но подавился

Следственным управлением СК РФ по Иркутской области по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и иных должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “в” ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, 28 февраля текущего года заместитель руководителя федерального органа государственного надзора получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Следователями СК России при взаимодействии сотрудников УФСБ задержан заместитель руководителя ведомства и иные должностные лица. Следствием устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты денежные средства и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых обнаружено наркотическое средство — кокаин.

Судом по ходатайству следствия заместителю руководителя Управления Россельхознадзора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник:Следственный комитет по Иркутской области