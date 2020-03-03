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Пескосоляной смеси на дороги потратили в 1,5 раза больше этой зимой в Бердске

11:31 03.03.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Несмотря на плюсовую дневную температуру тротуары и дороги продолжают посыпать пескосоляной смесью. Песка хватит до конца сезона.

Пескосоляной смеси на дороги потратили в 1,5 раза больше этой зимой в Бердске
Пешеходные дорожки возле многоэтажек посыпают песком

Продолжают посыпать пескосоляной смесью дороги Бердска.

Хотя днем на улице уже образуются лужи, к ночи температура резко падает, и утром бердчане шагают по гололеду.

На этой неделе, до пятницы плюсовая температура, по утрам гололедица, необходима подсыпка таких мест на дорогах, во дворах и на территориях предприятий потребительского рынка, отметил на совещании чиновников 2 марта и.о. мэра Бердска Владимир Захаров.

По словам руководителя ЦМУ Игоря Сысоева, пескосоляной смеси в городе достаточно. На эту зиму его закупили больше, но из-за погодных условий, больше и посыпали дороги и тротуары. Песка ушло в полтора раза больше, чем прошлой зимой. Приоритет в посыпке отдается тем дорогам, по которым ходит общественный транспорт, отметил Сысоев.

Все остановки в асфальте, они были всю зиму очищены, подходы к пешеходным переходом — практически все в асфальте, только на тротуарах есть наледь из-за снега, рассказал Курьер. Среда. Бердск Игорь Сысоев.

Пескосоляной смеси до конца сезона хватит, заверил Сысоев.

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