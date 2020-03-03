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Мария Эйсмонт, адвокат: Дело активиста Константина Котова Кассационный суд отправил на пересмотр

11:45 03.03.2020 Фото: news-life.pro
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По словам адвоката, когда начнется разбирательство в апелляционной инстанции по срокам сказать сложно.

Мария Эйсмонт, адвокат: Дело активиста Константина Котова Кассационный суд отправил на пересмотр
Активист Котов сидит за нарушение правил митингов

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Мария Эйсмонт.
«То решение, которое было принято сегодня — это тоже в компетенции Кассационного суда. Просто был сделан такой выбор в пользу этого решения. Был отменен акт суда апелляционной инстанции, и дело отправилось на повторное рассмотрение судом», — рассказала она.
По словам М.Эйсмонт, в компетенции суда Кассационной инстанции было оставить все без изменения, также «он имел право полностью отменить и приговор, и апелляционное постановление Мосгорсуда, и прекратить уголовное преследование Котова, и немедленно освободить его из-под стражи».

«На сегодняшний день приговор Котову не считается вступившим в силу, поскольку отменен акт, который ранее вступил. При этом мера пресечения совершенно незаконная, избранная изначально, была сегодня повторно избрана судом Кассационной инстанции. Теперь дело отправится в суд апелляционной инстанции Московский городской суд для апелляционного судебного разбирательства. Фактически мы возвращаемся на стадию апелляции на приговор Тверского районного суда», — сказала М.Эйсмонт.

По словам адвоката, когда начнется разбирательство в апелляционной инстанции по срокам сказать сложно.

«Мы (защита) собираемся для того, чтобы принять решение, каким образом будем реагировать на избрание меры пресечения, потому что реакция от нас будет обязательно до того, как дело поступит в апелляционную инстанцию», — отметила она.

К.Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст.212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Источник:Эхо Москвы

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