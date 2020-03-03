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Фото: секта собирает души?

11:53 03.03.2020
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Фотография реабилитационного центра возмутила местного жителя.

Фото: секта собирает души?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Это секта собирает души или РПЦ? Кто знает?

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