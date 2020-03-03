Афиша с 27 февраля по 23 марта в ДК Родина Бердск

Обращаем ваше внимание на то, что концерт Сергея Горобченко, запланированный на 9 марта, отменяется.

В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов Афиша Дворца культуры «Родина» с 27 февраля 2020 г. 27 февраля 12:00 большой зал

«История мышиного короля»

Спектакль «Удиви»-театра (г. Новосибирск) 6+ 29 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»

Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»

Тема: «Агротехника садовой земляники» 18+ 1 марта 11:00 малый зал

«Петушок – золотой гребешок»

Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+ 1 марта 12:00 площадь ДК «Родина»

Праздничное гуляние «Барыня – Масленица!» 0+ 2 марта 14:00 фойе 1 этажа

Танцевальная ретро-программа

для старшего поколения 25+ 3 марта 15:00 малый зал

Тематическое мероприятие,

посвященное Международному женскому дню,

в интеллектуальном клубе «Зажги свечу» 12+ 5 марта 16:00 большой зал

«Женщина. Весна. Победа»

Городское праздничное мероприятие,

посвященное Международному женскому дню 6+ 7 марта 11:00 – 18:00 ДК «Родина»

Литературный фестиваль

«День женской книги» 0+ 9 марта 11:00 большой зал

«Бластерспейс»

Сказка с космическими приключениями

Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+ 9 марта 18:00 большой зал

Сергей Горобченко в весеннем концерте «С любовью к Женщине» 12+ 11 марта 18:00 малый зал

«Весенний концерт»

Концерт женского вокального ансамбля «Россияночка» 6+ 12 марта 18:00 большой зал

Сергей Дроботенко с программой

«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+ 14 марта 16:00 большой зал

«Всё только начинается!»

Юбиле йный концерт, посвященный 35-летию

эстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+ 22 марта 11:00 большой зал

«Сказка про трёх поросят»

Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+ 23 марта 19:00 большой зал

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

в юмористической программе

«Делу время – потехе 2 часа» 12+

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