Афиша с 27 февраля по 23 марта в ДК Родина Бердск

Афиша Дворца культуры «Родина» с 27 февраля 2020 г.
27 февраля 12:00 большой зал
«История мышиного короля»
29 февраля 10:00 малый зал ДК «Родина»
Лекция в клубе садоводов-любителей «Росток»
Тема: «Агротехника садовой земляники» 18+
1 марта 11:00 малый зал
«Петушок – золотой гребешок»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+
1 марта 12:00 площадь ДК «Родина»
Праздничное гуляние «Барыня – Масленица!» 0+
2 марта 14:00 фойе 1 этажа
Танцевальная ретро-программа
для старшего поколения 25+
3 марта 15:00 малый зал
Тематическое мероприятие,
посвященное Международному женскому дню,
в интеллектуальном клубе «Зажги свечу» 12+
5 марта 16:00 большой зал
«Женщина. Весна. Победа»
Городское праздничное мероприятие,
посвященное Международному женскому дню 6+
7 марта 11:00 – 18:00 ДК «Родина»
Литературный фестиваль
«День женской книги» 0+
9 марта 11:00 большой зал
«Бластерспейс»
Сказка с космическими приключениями
Спектакль театра «Заводной апельсин» 6+
9 марта 18:00 большой зал
Сергей Горобченко в весеннем концерте «С любовью к Женщине» 12+
11 марта 18:00 малый зал
«Весенний концерт»
Концерт женского вокального ансамбля «Россияночка» 6+
12 марта 18:00 большой зал
Сергей Дроботенко с программой
«Двухчасовой курс смехотерапии» 12+
14 марта 16:00 большой зал
«Всё только начинается!»
Юбиле йный концерт, посвященный 35-летию
эстрадно-хореографического ансамбля «Экспромт» 0+
22 марта 11:00 большой зал
«Сказка про трёх поросят»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+
23 марта 19:00 большой зал
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
в юмористической программе
«Делу время – потехе 2 часа» 12+