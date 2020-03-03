Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году

Поручение должно быть выполнено до 1 июня

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета 10 млрд рублей в 2020 году на программы развития жилищного строительства в регионах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить выделение в 2020 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 10 млрд рублей на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда», — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — 1 июня 2020 года.

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект «Жилье» (часть нацпроекта «Жилье и городская среда»), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет.

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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