03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году

17:25 03.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Срок выполнения поручения — 1 июня 2020 года.

Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Поручение должно быть выполнено до 1 июня

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительно из федерального бюджета 10 млрд рублей в 2020 году на программы развития жилищного строительства в регионах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить выделение в 2020 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 10 млрд рублей на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда», — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — 1 июня 2020 года.

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект «Жилье» (часть нацпроекта «Жилье и городская среда»), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет.

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале «Будущее России. Национальные проекты«

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Реализуют проект "Жилье и городская среда" до 2024 года?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 1
17:53 03-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
17:45 03-03-2020
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 03-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
17:33 03-03-2020
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
17:30 03-03-2020
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
17:27 03-03-2020
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
17:25 03-03-2020
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
17:22 03-03-2020
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
БердскИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН "отменяется" в Бердске 1
17:15 03-03-2020
И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России
17:07 03-03-2020
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России