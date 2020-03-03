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Пост-взятка: ОПГ из полицйеских собирали мзду и взятки с водителей на посту ГИБДД

18:07 03.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Взятки собирали прямо на трассе.

Пост взятка: ОПГ из полицйеских собирали мзду и взятки с водителей на посту ГИБДД

Взятки собирали прямо на трассе.

Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с оперативными сотрудниками Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с управлением Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов.

ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Романа Гриненко и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий. Денежные средства предназначались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных участников преступного сообщества. Следствием планируется направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Следственный комитет РФ

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От редакции

Как побороть коррупцию в России?

Аноним, 03 марта 2020 14:37
Ой, что творится!
Никола, 03 марта 2020 17:24
Не по Сеньке шапка. На таком мелком уровне взятки брать нельзя. Да и вообще время взяток уходит в прошлое. В нынешнее время модно иметь родственника-бизнесмена, который получает огромные неконтурентные преимущества от административного ресурса чиновника.

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