Накрошила: насильно затолкала годовалой дочке булку мать в Омске. Малышка задохнулась

Девочка задохунулась, мать так и не признала вину

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летней Светлане Мирзоевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием и судом установлено, что 9 мая 2019 года в квартире одного из домов города Омска находились Мирзоева в состоянии алкогольного опьянения и сожитель осужденной. В этот день подсудимая увидела, что дочь (в возрасте 1 года 10 месяцев), которая ела булочку, накрошила, в связи с чем она стала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками, в результате этого ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии. Затем сожитель обвиняемой вынес сумку с телом ребенка из дома и с целью сокрытия преступления спрятал. Через 10 дней мужчина скончался от алкогольной интоксикации.

О преступлении стало известно 6 июня, когда в правоохранительные органы от соседей поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки. Она была задержана и заключена под стражу.

Место захоронения тела девочки, несмотря на принятые следствием меры и проводимые совместно с волонтерами поисковые мероприятия, не удалось установить. Несмотря на то, что основной свидетель убийства скончался до того, как правоохранителям стало известно о преступлении, а обвиняемая изменила свои первоначальные признательные показания, настаивая на том, что убийство ребенка совершила не она, а ее сожитель, следствию удалось собрать объективные доказательства виновности именно Мирзоевой в совершении убийства дочери.

Семья осужденной состояла на профилактических учетах как неблагополучная, в связи с чем по результатам следствия в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Приговором суда Мирзоевой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Источник:Следственный комитет РФ