Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска

Муниципалитет нередко меняет график движения и расписание автобусов по просьбе бердчан

С 10 марта без пересадок доедут жители Микрорайона и Военного городка в стоматологическое отделение поликлиники на ул. Пушкина, 172, в Бердске.

Произойдут следующие изменения в маршрутной сети: с 10 марта автобусы маршрута №4 будут следовать до нового отделения стоматологии, расположенного на ул. Пушкина, сообщила на совещании чиновников 2 марта начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Маршрут будет следовать через ул. Лунную, Красную Сибирь, Военный городок и далее по ул. Ленина, ул. Кирова до остановки «Медсанчасть 129». Это позволит жителям Микрорайона без пересадок добраться до нового отделения ЦГБ.

Еще одна новость: увеличится количество маршрутов автобуса №1. Увеличение составит одну единицу. Интервал движения составит 8-9 минут. Добавятся вечерние и утренние рейсы. С расписанием новых маршрутов можно ознакомиться на сайте горадминистрации, отметила Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в феврале было продумано изменение маршрута, который соединит Микрорайон города с прохождением через остановки «ДК «Родина», «Семь «Ветров», «Космическая», которые прозвучали в основных пожеланиях пациентов, и территорию Военного городка. Также соединит центральное отделение бердской горбольницы, остановки «ГДК», «Универмаг».

Напомним, в конце января на совещании чиновников Евгений Шестернин отметил, что необходимо проанализировать, достаточно ли транспорта ходит до поликлиники, где сейчас еще находится и стоматология.

Второй вопрос — не очень удобно расположена остановка. Необходимо рассмотреть вопрос ее переноса ближе к поликлинике. Потому что упирается сразу в подъем. Подъема нужно избежать максимально. Он для транспорта, а не для людей. Для людей сделать ступеньки. Когда они очищены, это более безопасно, чем подъем. И это не только из-за стоматологии, там расположена женская консультация, для беременных не нужны лишние барьеры, отметил Евгений Шестернин.

Позже Нятина доложила, если переносить остановку ближе к поликлинике по существующим нормам, то она займет все парковочное пространство. Дополнительно этот вопрос вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения. С участием ГИБДД вопрос будет детально проработан.