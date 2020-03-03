03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска

18:35 03.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 1

Новый маршрут начнет работать с 10 марта. Автобус пройдет через Военный городок, ул. Ленина и Кирова.

Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска
Муниципалитет нередко меняет график движения и расписание автобусов по просьбе бердчан

С 10 марта без пересадок доедут жители Микрорайона и Военного городка в стоматологическое отделение поликлиники на ул. Пушкина, 172, в Бердске.

Произойдут следующие изменения в маршрутной сети: с 10 марта автобусы маршрута №4 будут следовать до нового отделения стоматологии, расположенного на ул. Пушкина, сообщила на совещании чиновников 2 марта начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. Маршрут будет следовать через ул. Лунную, Красную Сибирь, Военный городок и далее по ул. Ленина, ул. Кирова до остановки «Медсанчасть 129». Это позволит жителям Микрорайона без пересадок добраться до нового отделения ЦГБ.

Еще одна новость: увеличится количество маршрутов автобуса №1. Увеличение составит одну единицу. Интервал движения составит 8-9 минут. Добавятся вечерние и утренние рейсы. С расписанием новых маршрутов можно ознакомиться на сайте горадминистрации, отметила Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в феврале было продумано изменение маршрута, который соединит Микрорайон города с прохождением через остановки «ДК «Родина», «Семь «Ветров», «Космическая», которые прозвучали в основных пожеланиях пациентов, и территорию Военного городка. Также соединит центральное отделение бердской горбольницы, остановки «ГДК», «Универмаг».

Напомним, в конце января на совещании чиновников Евгений Шестернин отметил, что необходимо проанализировать, достаточно ли транспорта ходит до поликлиники, где сейчас еще находится и стоматология.

Второй вопрос — не очень удобно расположена остановка. Необходимо рассмотреть вопрос ее переноса ближе к поликлинике. Потому что упирается сразу в подъем. Подъема нужно избежать максимально. Он для транспорта, а не для людей. Для людей сделать ступеньки. Когда они очищены, это более безопасно, чем подъем. И это не только из-за стоматологии, там расположена женская консультация, для беременных не нужны лишние барьеры, отметил Евгений Шестернин.

Позже Нятина доложила, если переносить остановку ближе к поликлинике по существующим нормам, то она займет все парковочное пространство. Дополнительно этот вопрос вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения. С участием ГИБДД вопрос будет детально проработан.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы будет пользоваться данным маршрутом?

Аноним, 03 марта 2020 15:06
сколько автобусов будет ходить по этому маршруту и с каким интервалом,а то может и не стоит заморачиваться
Аноним, 03 марта 2020 16:08
Будут один автобус и через военный он не пойдет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
21:17 03-03-2020
Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
21:08 03-03-2020
650 тысяч рублей купила мама новорожденного сыночка в Ингушетии
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
19:30 03-03-2020
34 теракта предотвратили в России в 2019 году
"Отрезателя голов" ищут на хорошую зарплату в Новосибирске 4
19:15 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота 1
19:00 03-03-2020
Экстренно вернулся в Шереметьево летевший в Цюрих самолет Аэрофлота
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права? 19
18:45 03-03-2020
Вечный обман: Как обманули крестьян с землей при отмене крепостного права?
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке 1
18:45 03-03-2020
Свиньи чуть не съели девочку на улице в Троицке
Бердск75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
18:37 03-03-2020
75 дней до Победы: разрешите поздравить Вас с 32-ой годовщиной Международного Коммунистического женского дня
БердскАвтобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска 2
18:35 03-03-2020
Автобус №4 без пересадок довезет до стоматологии жителей Микрорайона Бердска
БердскИскать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска 109
18:34 03-03-2020
Искать место под исправительный центр ФСИН обязаны в течение месяца власти Бердска