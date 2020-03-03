До излечения или смерти оказывают паллиативную помощь в Бердске и Новосибирской области

Статистика о средней продолжительности жизни пациентов при паллиативной помощи не ведется ни в одной стране мира, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов. Человека лечат и ухаживают за ним бессрочно.

Паллиативная помощь оказывается в Бердске и Новосибирской области

Сколько времени оказывается паллиативная помощь пациентам в Бердске и Новосибирской области? Существует ли статистика по средней продолжительности жизни таких больных? На эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Напомним, также министр рассказал о терминальной стадии, когда человек умирает. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов в сюжете «Паллиативная помощь в Новосибирской области». В Новосибирской области создано 6 детских и 55 взрослых коек для паллиативной помощи. Оказывают медицинскую помощь и ухаживают за неизлечимо больными в четырех отделениях региона. Также паллиативную помощь можно получить и на дому в рамках выездной патронажной медицинской помощи, рассказал Хальзов.

— Если больному установлен паллиативный статус, паллиативная помощь оказывается либо до ухода из жизни, либо до излечения и (или) появлению методов, методик способных излечить больного. Статистика, учитывающая среднюю продолжительность жизни больных, получающих паллиативную помощь, не ведется ни в одной стране мира, — сказано в ответе за подписью Хальзова.

Также напомним, что всего пациентов, получивших паллиативную помощь в Новосибирской области, в 2017 году составило 730 человек, из них детей 41 человек; в 2018 году 1048 человек, из них 138 детей; в 2019 году 2358 человек, из них 267 детей.