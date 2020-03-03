Вице-мэр Бердска: Рост криминала не зависит от того, приехали заключенные или нет

Владимир Захаров приводит в пример Каргат, где нет исправительных центров, а преступность выросла на 45%. Он считает, что все зависит от работы разных структур.

Бердску нужно найти помещение для исправительного центра

На обсуждении вопроса по открытию исправительного центра на территории Бердска было затронуто и возможное изменение криминогенной обстановки в городе в связи с этим предполагаемым событием.

По словам и.о. мэра Бердска Владимира Захарова, по данным отдела МВД в городе наблюдается рост преступности. Порядка 19%.

— Этот момент зависит не от того, приехали к нам заключенные или не приехали. Зависит от того, как мы строим свою работу в этом направлении, как мы к этому относимся. Каждый гражданин, сотрудник МВД и так далее. Можно так построить работу, к нам приедет куча бывших заключенных, просто мы не сталкивались с этим в жизни, всех прописывали. Самый ближний это город Искитим в свое время, вы знаете, о чем я говорю, при советской власти. А если ничем не заниматься, ни профилактикой, ни работой по кадровому составу МВД и так далее, тогда к нам никого не привезут, и у нас, как в Каргате будет рост преступности 45%. Первое место в области занимает. Никого там нет, зэков нет. Значит, от чего-то другого это зависит, от работы, от задач, которые стоят перед руководством города и районным отделом МВД. Как мы с вами к этому относимся. От работы патриотических организаций, спортсменов, чтобы на улице не гуляли, а были заняты. От работы родительской общественности, чтобы не подпитывать эту базу кем-то. Вопрос сложный. А так, конечно, какие-то нюансы будут, наверное. И в настроениях. Ушла бригада. Изменилась жизнь? Изменилась. Некому стало 9 Мая ходить на парад, — пояснил Захаров.

Криминогенная обстановка не зависит от ИЦ

Автор видео Галина Панчева



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных.

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Напомним, бердчане в штыки восприняли информацию о размещении на территории бригады спецназа исправительного центра ГУФСИН. Они готовы проводить митинги и вставать в пикеты.

Владимир Захаров и Валерий Бадьин 2 марта встретились с журналистами, чтобы обсудить данный вопрос. Они заявили, что направят в ГУФСИН запрос, чтобы получить ответы по техусловиям для открытия исправительного центра. После того, как ответы будут озвучены, будет создана рабочая группа, куда войдут и общественники, которая и станет защищать интересы бердчан. Возможно, что для изучение мнения большинства горожан, будет проведено голосование по поводу размещения на территории Бердска исправительного центра.