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Вице-мэр Бердска: Рост криминала не зависит от того, приехали заключенные или нет

16:45 03.03.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Владимир Захаров приводит в пример Каргат, где нет исправительных центров, а преступность выросла на 45%. Он считает, что все зависит от работы разных структур.

Вице мэр Бердска: Рост криминала не зависит от того, приехали заключенные или нет
Бердску нужно найти помещение для исправительного центра
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Вице мэр Бердска: Рост криминала не зависит от того, приехали заключенные или нет

И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН «отменяется» в БердскеВице-мэр Бердска: Рост криминала не зависит от того, приехали заключенные или нетЕщё 29 новостей

На обсуждении вопроса по открытию исправительного центра на территории Бердска было затронуто и возможное изменение криминогенной обстановки в городе в связи с этим предполагаемым событием.

По словам и.о. мэра Бердска Владимира Захарова, по данным отдела МВД в городе наблюдается рост преступности. Порядка 19%.

— Этот момент зависит не от того, приехали к нам заключенные или не приехали. Зависит от того, как мы строим свою работу в этом направлении, как мы к этому относимся. Каждый гражданин, сотрудник МВД и так далее. Можно так построить работу, к нам приедет куча бывших заключенных, просто мы не сталкивались с этим в жизни, всех прописывали. Самый ближний это город Искитим в свое время, вы знаете, о чем я говорю, при советской власти. А если ничем не заниматься, ни профилактикой, ни работой по кадровому составу МВД и так далее, тогда к нам никого не привезут, и у нас, как в Каргате будет рост преступности 45%. Первое место в области занимает. Никого там нет, зэков нет. Значит, от чего-то другого это зависит, от работы, от задач, которые стоят перед руководством города и районным отделом МВД. Как мы с вами к этому относимся. От работы патриотических организаций, спортсменов, чтобы на улице не гуляли, а были заняты. От работы родительской общественности, чтобы не подпитывать эту базу кем-то. Вопрос сложный. А так, конечно, какие-то нюансы будут, наверное. И в настроениях. Ушла бригада. Изменилась жизнь? Изменилась. Некому стало 9 Мая ходить на парад, — пояснил Захаров.

Криминогенная обстановка не зависит от ИЦ
Автор видео Галина Панчева

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных.

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

Напомним, бердчане в штыки восприняли информацию о размещении на территории бригады спецназа исправительного центра ГУФСИН. Они готовы проводить митинги и вставать в пикеты.

Владимир Захаров и Валерий Бадьин 2 марта встретились с журналистами, чтобы обсудить данный вопрос. Они заявили, что направят в ГУФСИН запрос, чтобы получить ответы по техусловиям для открытия исправительного центра. После того, как ответы будут озвучены, будет создана рабочая группа, куда войдут и общественники, которая и станет защищать интересы бердчан. Возможно, что для изучение мнения большинства горожан, будет проведено голосование по поводу размещения на территории Бердска исправительного центра.

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От редакции

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Аноним, 03 марта 2020 16:51
Ну хорошо хоть у нас с работой разных структур всё в порядке, давай сюда две тыщи зеков, Бердск должен расти!
Аноним, 03 марта 2020 16:54
Захаров как всегда. Что ему скажут, то и делает. Сказали стать вице-мэром и забросить депутатство - сделал. Сказали построить на территории города ИЦ - вот он и протаскивает его всеми правдами. Очень удобный человек во власти и в партии единая роисся
Аноним, 03 марта 2020 17:02
"Рост криминала не зависит от того, приехали заключенные или нет"
Извините меня, но подобные слова мог сказать только ******* человек. А ОТ ЧЕГО ТОГДА зависит????? На рост преступности влияют разные факторы в том числе и количество ранее судимых и их влияние на других, тов. Захаров, может лучше про номенклатуру "Бердчанки". Ну почему Бердску так не везет с руководством.
Аноним, 03 марта 2020 17:17
не. пусть приведёт пример, когда колонию в городе открыли, и преступность НЕ выросла.
Гость, 03 марта 2020 17:19
Ходячий капитан-очевидность
Аноним, 03 марта 2020 17:29
Это что за цифры такие Захаров называет??? А по отчёту МВД (на которые ссылается В.В.Путин) преступность по итогам 2019 года повысилась только на 1.6%! https://ria.ru/20200226/1565202356.html

Какие такие 45% и 19%? Кому верить? Путину или Захарову?
Аноним, 03 марта 2020 17:37
НВР: Нет, особенно с Захаровым...
Гость, 03 марта 2020 17:38
Вокруг любой зоны образуется буфер из посредников, родственников, перекидчиков, поставщиков алкашки и дури. К этой среде привлекают молодняк, под всякими лозунгами АУЕ и проч. Организуют для зк праздники и субботники с обедами, банями и девочками. Ну зачем втирать успокоительную чушь? Сам-то веришь?

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