03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Слоган и логотип голосования по Конституции выбрал ЦИК

16:30 03.03.2020 Фото: Фото: Презентация «ИМА-консалтинг» для ЦИК
0

Логотип представляет раскрытую Конституцию, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Слоган и логотип голосования по Конституции выбрал ЦИК
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Два источника в ЦИК и собеседник, близкий к комиссии, подтвердили РБК, что в кампании будут использованы именно эти логотип и лозунг. «Они (предварительно) утверждены», — уточнил близкий к Центризбиркому собеседник. Дизайн, по его словам, разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Источник РБК в «ИМА-консалтинг» подтвердил, что агентство действительно разработало дизайн для кампании общероссийского голосования. По его словам, проект «ИМА-консалтинга» уже получил одобрение в ЦИК. Официально на заседаниях ЦИК этот вопрос пока не рассматривался.

РБК не нашел в открытом доступе контракт на разработку дизайна кампании.

РБК направил запрос в пресс-службы ЦИК и «ИМА-консалтинга».

«ИМА-консалтинг» также подготовила презентацию информационно-разъяснительной кампании для Центризбиркома. Два источника, знакомых с ходом подготовки документа, рассказали РБК, что логотип там описывается следующим образом: «В основе логотипа — стилизованное изображение Конституции России, выполненное в виде раскрытой книги, на страницах которой — национальный флаг страны, ее главный символ. Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона».

Также говорится, что динамичная форма логотипа «олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию». Лаконичные формы логотипа указывают на официальный статус голосования, призывают к ответственному и осознанному подходу к мероприятию, а стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян, пересказывает содержание презентации один из собеседников РБК.

Отдельного описания, по словам второго источника, удостоен изображенный на Конституции герб. «Это узнаваемый и понятный символ, который вызывает у граждан страны чувство спокойствия, защищенности и уверенности в будущем. Использование герба Российской Федерации подчеркивает официальный статус мероприятия и вызывает желание принять участие в столь важном для страны голосовании», — рассказывает знакомый с ходом подготовки презентации источник РБК.

Разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года также занималось агентство «ИМА-консалтинг», которое выиграло творческий конкурс ЦИК. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн. руб. К работе также привлекали агентство «Михайлов и партнеры», занявшее по итогам конкурса второе место, контракт с ним составил «немножко больше», чем с «ИМА-консалтингом», говорила на заседании ЦИК, посвященном утверждению логотипа выборов, глава комиссии Элла Памфилова.

Президентский законопроект о поправке в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении, второе состоится 10 марта.

В середине февраля администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором региональным чиновникам назвали желательные показатели по итогам голосования по изменению Конституции — явка 60%, результат «за» — 70%, рассказывали участники мероприятия РБК. Для повышения явки регионам рекомендовали создать в день голосования атмосферу праздника.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете голосовать за поправки в Конституцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 1
17:53 03-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
17:45 03-03-2020
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 03-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
17:33 03-03-2020
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
17:30 03-03-2020
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
17:27 03-03-2020
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
17:25 03-03-2020
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
17:22 03-03-2020
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
БердскИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН "отменяется" в Бердске 1
17:15 03-03-2020
И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России
17:07 03-03-2020
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России