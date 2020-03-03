03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Основные виды тканей для пошива курток – смешанные и синтетические материалы

16:12 03.03.2020
0

Тактические куртки – это одна из категорий одежды, которые постепенно становятся популярнее, чем обычные магазинные варианты.

Основные виды тканей для пошива курток – смешанные и синтетические материалы

Продукция прошла долгий путь от части гардероба военных и представителей сил быстрого реагирования до обычного товара, который можно купить у профильных продавцов.

Главное, что сохранили куртки за это время – высокое качество изготовления и длительность носки. Там, где стандартная верхняя одежда постепенно начинает протираться и теряет свои положительные качества, специальная тактическая служит долго, не рвется и не выцветаем.

Во многом такой уровень долговечности – заслуга материалов, которые были выбраны для изготовления. Рассмотрим, какие ткани пользуются наибольшим спросом и почему они так распространены среди заказчиков товаров.

Ткани для тактических курток

Прежде чем начинать обзор материалов, нужно подчеркнуть, что продукция может быть трех основных типов – натуральной, смешанной и синтетической. Исключительно натуральные ткани используются редко, потому что достаточно быстро портятся. Смешанные отличаются тем, что включают в себя не только натуральные, но и искусственные компоненты, что значительно увеличивает конечное качество.

Есть несколько популярных разновидностей сырья:

  • Тиси. Создается из хлопка и полиэстера в пропорциях 35% к 65%. Соотношение материалов может меняться. Также продукция отличается хорошими гигиеническими свойствами, хорошо пропускает воздух. Куртки из тиси делают не так часто, более распространена одежда для демисезонного ношения.
  • Альба. При изготовлении применяется полиэфир и хлопок. Главное отличие такого вида продукции – особое строение волокон. Оно делает изделие намного более долговечным и прочным. Используется и дополнительная пропитка – она нужна для того, чтобы куртка меньше мялась и не требовала серьезного дополнительного ухода при ношении. Куртки хорошо переносят стирку.
  • Томбой. Очень качественная и прочная ткань, также со специальной пропиткой. Не деформируется даже после стирки, максимально удобна в регулярном уходе. Подходит не только для верхней одежды, но и для многих других типов товаров.
  • Рип-стоп. В пользу выбора тактических курток из такого материала говорит хорошая способность выдерживать сильные нагрузки. Материал отлично противостоит разрывам, проколам и мелким порезам. Многие категории ткани также приспособлены чтобы выдерживать сильный нагрев – от повышенных температур они не прижигаются.

Оксфорд. Волокно на основе синтетики с обработкой и нанесением слоя поливинилхлорида и полиуретана. Отличается очень хорошими водоотталкивающими свойствами и отлично подходит для ношения с верхней одеждой.

Также при создании специальных курток часто в ход идет и многослойный мембранный материал. Он не пропускает холод, хорошо отводит влагу от тела, не допускает перегрева.

Выберите качественную модель

Куртки пользуются большой популярностью благодаря повышенному уровню качества. Они рассчитаны на длительное использование, надежны, стоят недорого. Вещь не стесняет движений, отлично приспособлена для ношения даже в экстремальных условиях.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 1
17:53 03-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
17:45 03-03-2020
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 03-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
17:33 03-03-2020
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
17:30 03-03-2020
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
17:27 03-03-2020
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
17:25 03-03-2020
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
17:22 03-03-2020
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
БердскИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН "отменяется" в Бердске 1
17:15 03-03-2020
И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России
17:07 03-03-2020
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России