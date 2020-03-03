Основные виды тканей для пошива курток – смешанные и синтетические материалы

Тактические куртки – это одна из категорий одежды, которые постепенно становятся популярнее, чем обычные магазинные варианты.

Продукция прошла долгий путь от части гардероба военных и представителей сил быстрого реагирования до обычного товара, который можно купить у профильных продавцов.

Главное, что сохранили куртки за это время – высокое качество изготовления и длительность носки. Там, где стандартная верхняя одежда постепенно начинает протираться и теряет свои положительные качества, специальная тактическая служит долго, не рвется и не выцветаем.

Во многом такой уровень долговечности – заслуга материалов, которые были выбраны для изготовления. Рассмотрим, какие ткани пользуются наибольшим спросом и почему они так распространены среди заказчиков товаров.

Ткани для тактических курток

Прежде чем начинать обзор материалов, нужно подчеркнуть, что продукция может быть трех основных типов – натуральной, смешанной и синтетической. Исключительно натуральные ткани используются редко, потому что достаточно быстро портятся. Смешанные отличаются тем, что включают в себя не только натуральные, но и искусственные компоненты, что значительно увеличивает конечное качество.

Есть несколько популярных разновидностей сырья:

Тиси. Создается из хлопка и полиэстера в пропорциях 35% к 65%. Соотношение материалов может меняться. Также продукция отличается хорошими гигиеническими свойствами, хорошо пропускает воздух. Куртки из тиси делают не так часто, более распространена одежда для демисезонного ношения.

Альба. При изготовлении применяется полиэфир и хлопок. Главное отличие такого вида продукции – особое строение волокон. Оно делает изделие намного более долговечным и прочным. Используется и дополнительная пропитка – она нужна для того, чтобы куртка меньше мялась и не требовала серьезного дополнительного ухода при ношении. Куртки хорошо переносят стирку.

Томбой. Очень качественная и прочная ткань, также со специальной пропиткой. Не деформируется даже после стирки, максимально удобна в регулярном уходе. Подходит не только для верхней одежды, но и для многих других типов товаров.

Рип-стоп. В пользу выбора тактических курток из такого материала говорит хорошая способность выдерживать сильные нагрузки. Материал отлично противостоит разрывам, проколам и мелким порезам. Многие категории ткани также приспособлены чтобы выдерживать сильный нагрев – от повышенных температур они не прижигаются.

Оксфорд. Волокно на основе синтетики с обработкой и нанесением слоя поливинилхлорида и полиуретана. Отличается очень хорошими водоотталкивающими свойствами и отлично подходит для ношения с верхней одеждой.

Также при создании специальных курток часто в ход идет и многослойный мембранный материал. Он не пропускает холод, хорошо отводит влагу от тела, не допускает перегрева.

Выберите качественную модель

Куртки пользуются большой популярностью благодаря повышенному уровню качества. Они рассчитаны на длительное использование, надежны, стоят недорого. Вещь не стесняет движений, отлично приспособлена для ношения даже в экстремальных условиях.