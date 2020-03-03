Освободил заложницу через 1,5 часа СОБР от экс-мужа с ножом в магазине в Новосибирске

Мужчина взял в заложники жену и угрожал убить

Сегодня в 12.30 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска, неизвестный, угрожая ножом, удерживает продавца –женщину.

На место незамедлительно прибыли руководство областного и городского Управлений МВД, сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский», а также бойцы СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Территория, прилегающая к магазину, была оцеплена.

После полуторачасовых переговоров начальнику Управления МВД России по городу Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Воспользовавшись моментом, продавец открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБР.

При проведении оперативных мероприятий никто не пострадал.

Подозреваемый – житель Новосибирска в возрасте 41 года, оказался супругом 34-летней продавщицы, с которым несколько недель назад она рассталась.

В настоящее время мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в отдел полиции, где с ним работают оперативники и следователи СК.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области