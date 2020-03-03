03.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Освободил заложницу через 1,5 часа СОБР от экс-мужа с ножом в магазине в Новосибирске

16:46 03.03.2020 Фото: НГС. Новости
0

Пьяный бывший супруг женщины задержан, сейчас с ним работают следователи.

Освободил заложницу через 1,5 часа СОБР от экс мужа с ножом в магазине в Новосибирске
Мужчина взял в заложники жену и угрожал убить

Сегодня в 12.30 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска, неизвестный, угрожая ножом, удерживает продавца –женщину.

На место незамедлительно прибыли руководство областного и городского Управлений МВД, сотрудники отдела полиции № 4 «Калининский», а также бойцы СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Территория, прилегающая к магазину, была оцеплена.

После полуторачасовых переговоров начальнику Управления МВД России по городу Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Воспользовавшись моментом, продавец открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБР.

При проведении оперативных мероприятий никто не пострадал.

Подозреваемый – житель Новосибирска в возрасте 41 года, оказался супругом 34-летней продавщицы, с которым несколько недель назад она рассталась.

В настоящее время мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в отдел полиции, где с ним работают оперативники и следователи СК.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут за заложницу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска 1
17:53 03-03-2020
Продает душу за 2 млн рублей до 8 марта жительница Новосибирска
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
17:45 03-03-2020
Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 03-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
17:33 03-03-2020
Предсказание Нострадамуса о коронавирусе найдено в его катренах
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
17:30 03-03-2020
Затащил 9-летнюю девочку в автомобиль сексуально озабоченный житель Иркутска. Ребенка спас 16-летний подросток
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
17:27 03-03-2020
Весенние тренды 2020 в маникюре: лаванда и приглушенный желтый
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
17:25 03-03-2020
Путин: выделить дополнительные 10 млрд рублей на строительство жилья в регионах в 2020 году
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
17:22 03-03-2020
Новолуние в марте 2020 года: Обряд на исполнение желания 24 марта
БердскИ.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН "отменяется" в Бердске 1
17:15 03-03-2020
И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России
17:07 03-03-2020
От цивилизации майя пошло название императорского титула в России