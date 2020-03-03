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Умер на 96-м году жизни Герой СССР Михаил Булатов

17:45 03.03.2020 Фото: https://vk.com/gubernator46
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Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1945 году.

Умер на 96 м году жизни Герой СССР Михаил БулатовГерой Советского Союза Михаил Булатов умер на 96-м году жизни, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Михаил Алексеевич был гордостью области, настоящим патриотом, сделавшим все для того, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению», — отметил он.

Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, в Орловском пехотном училище получил специальность сапера. В годы Великой Отечественной войны он служил в саперном подразделении 235-й стрелковой дивизии 43-й армии Третьего Белорусского фронта, которое принимало участие в боях на Курской дуге. Также Булатов участвовал в Белорусской и Кенигсбергской операциях.

Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1945 году.

Источник: РБК

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От редакции

Светлая память

Аноним, 03 марта 2020 20:54
В 21 год от роду получить звание Героя Советского Союза за защиту Родины - это действительно геройский человек! Светлая память!

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