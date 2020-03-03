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1,3 млрд рублей составила сумма ущерба в деле НИИТО в Новосибирске

18:00 03.03.2020 Фото: tvnauka.online
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Срок следствия по делу о хищениях в институте продлили до 28 апреля.

1,3 млрд рублей составила сумма ущерба в деле НИИТО в Новосибирске
Обвинение предъявлено экс-директору Михаилу Садовому

Срок следствия по делу о хищениях при закупках в Новосибирском институте травматологии и ортопедии им. Якова Леонтьевича Цивьяна (НИИТО им. Цивьяна) продлен до 28 апреля. Об этом сообщила ТАСС адвокат научного консультанта НИИ Сергея Поскочина Ирина Гребнева.

«Срок следствия продлен до 28 апреля», — сказала Гребнева, отметив, что в ходатайстве следователя о продлении сроков следствия была изменена и сумма ущерба — 1 млрд 307 млн рублей, ранее она составляла 521 млн рублей.

«Но новые обвинения, по крайней мере, моему подзащитному еще не предъявлялись. Эта сумма [1 млрд 307 млн рублей] — разница между ценой покупки у поставщиков и ценой продажи на НИИТО. Мой подзащитный не признает эту сумму в качестве хищения, потому что организации вели нормальную деятельность, у них были расходы. Собственно говоря, от всего оборота, даже без учета расходов, это не превышает 25-30%, а там же и налоги, и зарплаты платились, и склады арендовались», — добавила Гребнева.

Коррупционный скандал
Руководство в новосибирском НИИ травматологии и ортопедии сменилось после коррупционного скандала, произошедшего в 2018 году, в центре которого оказался бывший директор учреждения Михаил Садовой, возглавлявший НИИ с 2006 года. Он покинул пост в начале 2018-го, став фигурантом уголовного дела, он обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В августе Садовой был приговорен к двум с половиной годам колонии. Он признавал вину частично, отмечая, что финансовые вопросы решал научный консультант НИИ Сергей Поскочин, который скрывается за границей.

13 февраля 2020 года Садовой был отпущен в рамках условно-досрочного освобождения по делу о присвоении более чем 10 млн рублей.

И. о. директора института была назначена Ирина Кирилова. В октябре 2019 года учреждение возглавил Андрей Корыткин. В период смены руководства и возбуждения уголовных дел объемы оказания медпомощи институтом значительно снизились. В конце 2019 года Корыткин заявил, что институт намерен восстановить показатели, упавшие после коррупционного скандала.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ — крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИ был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантатов.

Источник: ТАСС

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